Ученые поделились невероятными фактами о сне

Человек тратит в среднем треть своей жизни на сон. Здоровый отдых – важнейшее условие благополучного и удачного дня, поэтому некоторые факты на эту тему окажутся крайне полезными в повседневности.

Один из самых поразительных фактов, касающихся культуры сна, заключается в том, что современный способ непрерывного сна существует относительно недавно. Еще несколько сотен лет назад люди спали в два захода – сначала ложились спать вечером после работы, спали до глубокой ночи, далее просыпались на пару часов, после чего снова засыпали – уже до рассвета. Время перерыва они посвящали самым разным делам: читали, молились, ходили в гости к соседям. Эта традиция окончательно ушла в небытие после изобретения электричества и появления искусственного освещения.

Многие помнят маленькие кровати во дворцах и резиденциях европейской знати. Такой размер мебели связан отнюдь не с ростом предков, а с традицией спать полусидя. Странный способ сна требовала мода того времени: "полусидячий" сон в отличие от сна лежачего был отличительной чертой знати, которая выделяла аристократа среди простого люда. Более того, эта поза считалась полезной для здоровья и предостерегала от риска кровоизлияния в мозг.

В наши дни принято считать, что ускоренный ритм жизни, переработки, постоянная погоня за продуктивностью и успехом, которые характеризуют современное общество, приводят к недосыпу. Чтобы подтвердить или опровергнуть это, исследователи из нескольких американских университетов провели наблюдения за традиционными обществами Намибии, Боливии и Танзании, чтобы сопоставить данные о сне. Ученые пришли к заключению, люди в этих обществах в среднем спали около шести часов в сутки, что меньше, чем в среднем люди в большинстве развитых стран. Результаты эксперимента заставили медиков задуматься – в самом ли деле современное общество характеризуется недосыпом, как мы привыкли считать? Вопрос остается открытым.

Говоря о недосыпе, стоит упомянуть, что звание самой мало спящей нации в мире принадлежит Японии. По данным мобильного приложения для отслеживания сна, японцы спят в среднем по пять часов, что заставляет их искать новые методы компенсирования короткого сна. Так, японцам принадлежит идея сонных капсул, которые оснащены кроватью, подсветкой и наушниками с расслабляющей музыкой. Благодаря этому изобретению всего один час сна в капсуле должен будет заменить полноценный восьмичасовой сон.

Еще один любопытный факт: больше всего снотворного в мире употребляют жители США. Проблема действительно стоит остро, так как по данным Американской ассоциации сна, от 50 до 70 миллионов американцев страдают из-за нарушений биоритма.

Совершенно противоположная ситуация у мексиканского народа. Традиции перед отходом ко сну, такие как медитация и молитва, позволяют людям спать крепко, соблюдая правильный режим.