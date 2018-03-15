К чему снится снег

Яркие и запоминающиеся сновидения всегда несут тайный смысл. Чтобы разобраться, что означает снег, следует вспомнить, при каких обстоятельствах он привиделся.

Сразу стоит отметить, что снегопад – красивое и завораживающее явление, но не все так просто. В целом видеть во сне осадки – символ больших перемен, внутренней отчужденности, подсознательных намерений. Если снег снится зимой, то не стоит трактовать это серьезно. Однако в теплое время года подобный сон имеет глубокий смысл.

Если говорить о лете и осени, то согласно соннику это признак благополучия и добрых вестей. Психоаналитический сонник объясняет такое видение как сексуальное влечение. Если снегопад приснился женщине, это символизирует ее подсознательное желание родить ребенка. Что касается мужчины, то это признак большого сексуального потенциала.

Прогуливаться по улице и наблюдать столь прекрасное явление значит, что в жизни вы – личность целеустремленная, но помешанная на мелочах. Перфекционист в вас не дремлет и осознает, что вам нужно от жизни, поэтому следуйте установкам – именно это приведет к успеху. Ловить снег ртом – значит, что вы – компанейский человек и вам довольно трудно говорить "нет" коллегам и знакомым. Также в ближайшем будущем вы сможете реализовать грандиозный проект.

В том случае, если вы увидели сон накануне народных гуляний или в праздничную ночь, это предвестник скорых положительных эмоций, связанных с этим торжеством. Снегопад начался крайне резко и будто из-за вашего настроения – интересный сюжет, который символизирует накопленные эмоции сновидца, исчезнуть которым в ближайшем будущем не суждено. Поэтому все, что остается читателю, – стерпеть перепады настроения и наладить личную жизнь.