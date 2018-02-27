К чему снится любовница

Итоги Олимпиады-2018 Скандал с Якубовичем Дом-2 Эксклюзив Тесты и опросы

Самое читаемое

Любовник снял сальную Волочкову без волос
Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
Осин пятый день находится без сознания
партнеры
Вторник 27 февраля
Лента новостей
22:00
Возмужавший сын Джанабаевой и Меладзе произвел фурор
21:25
Безумные регионы: тюменский Burger King захватили нацисты
20:55
Трамп вновь унизил красавицу-жену
20:34
Пассажиры застряли в тоннеле московского метро
20:18
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
20:09
В московском метро произошел сбой
20:02
Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью
19:52
Отец раскрыл семейные тайны чемпионки Медведевой
19:50
Пышная модель восхитила фанатов откровенным танцем в бикини (видео)
19:21
Отвергнутый Трампом Порошенко решился на крайние меры
19:15
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
19:00
Состояние крайне тяжелое: Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ
18:33
Курсу доллара предсказали скорое падение
18:13
Актера Валерия Гаркалина доставили в больницу
18:02
Ученые победили неизлечимый рак холодом
17:58
Топ-4 книг для подростков
17:57
Последствия жуткой аварии с девятью погибшими попали на видео
17:53
Президент Польши попал в серьезное ДТП
17:46
Русский мигрант расчленил знакомую и спрятал ее голову в чемодан
17:39
Последние минуты жизни актрисы Карповой
17:24
Схватку НЛО в небе сняли на видео
17:20
Поргина об онкобольном Караченцове: Операцию не выдержит
17:16
Порошенко пересаживает украинцев на американский паровоз
17:10
"Единая Россия" поддерживает многодетные семьи
16:55
Встреча российских олимпийцев в Москве возмутила Запад
16:54
С пышной груди Фриске съехал лифчик
16:50
Виторган оказался замешан в громком убийстве
16:34
4-летний ребенок притворился спящим и выжил в кровавой бойне
16:24
"Элемент брака": комментатор "Матч ТВ" оценила подставу Крушельницкого
16:16
На первом участке большого метрокольца появятся 4 ТПУ
15:57
Счастье есть: звезда "Дома-2" победила рак 4-й стадии
15:55
Муж еле откачал захлебнувшуюся во время секс-игр Варум
15:55
Кошка спасла хозяину жизнь во время пожара
15:46
За что под Москвой задержали националиста с телеканала НТВ
15:27
Россия и Казахстан наращивают межпарламентское сотрудничество
15:26
Маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе
14:57
Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
14:56
Пьяный Агутин подрался в стриптиз-клубе
14:51
Создано эффективное средство против рака
14:45
Выигравшего Олимпиаду хоккеиста выставили из клуба КХЛ
14:37
Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть
14:33
Психогигиена и ловушки разума
14:32
Якубович после заварухи сделал заявление о шизофрении
14:31
Соловьев приструнил украинского политолога
14:30
На западе Москвы загорелось 17-этажное общежитие
14:03
Пытавшаяся покончить с собой Бондарчук оказалась в пограничном состоянии
13:57
Когда в Москве закончится адский холод
13:54
Мужчина случайно снял на видео свою смерть
13:49
WADA решило окончательно изолировать Россию
13:48
Настя Рыбка после секс-скандала валяется в ногах у Полонского
13:15
Как увеличить пенсию
13:06
Бисексуального Панина гонят из страны после возмутительного гей-парада
12:49
Семенович рассказала о суррогатной матери для своего ребенка
12:41
Мстивший соседям россиянин спалил квартиру матери
12:34
Сибиряк очень хотел поехать домой и угнал маршрутку
12:33
Трагедия жизни актрисы Карповой
12:26
Сплетник Малахов крупно подставил Якубовича
12:20
В Подмосковье скорая работает в усиленном режиме из-за морозов
12:09
Родившая Алла Духова не смогла отказать Валерию Леонтьеву
12:04
Российский школьник выпил три бутылки водки и умер
11:56
В каких районах Москвы появятся новые станции метро
11:54
Грабитель проломил молотком череп жительнице Подмосковья
11:39
63-летнего ловеласа Серова сделали посмешищем
11:37
Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть
11:37
Чадов и Дитковските оказались в тяжелой ситуации
11:26
Как стройнеть и не терять лицо
11:19
5 упражнений для повышения самооценки
11:18
Олень-попрыгун угодил в воду из-за своего упорства (видео)
11:07
Это не Россия: в деле Крушельницкого совершен прорыв
10:55
Звезда "Дома-2" предпочел избитую Самбурскую раскоряке Волочковой
10:55
Мало половин: проверенные рецепты увеличения ягодиц
10:50
Старейшая российская актриса умерла от рака
10:49
Коварный план Джигарханяна провалился
10:34
Пассажиры сняли на видео посадку горящего самолета
10:16
В Таиланде разбился автобус с российскими туристами
10:16
Назван главный виновник старости
10:15
Ксения Бородина отказалась от работы
09:57
В Раменском электричка насмерть сбила двух пешеходов
09:47
Стоны любви престарелой жены Солнцева извели соседей
09:41
Бразильцев поразило "тройное солнце"
09:38
Что сделала с собой Екатерина Варнава
09:31
Под Москвой разлилась серная кислота
09:17
Укравшего миллионы у Олега Табакова схватили в Риге
09:09
Алина Загитова разбилась в ДТП
08:47
Попавшая в опалу из-за критики России Ахеджакова призналась в обиде
08:29
Первый канал высказался об оскандалившемся Якубовиче
08:28
Захлебнулся желчью: украинский министр оскорбил Москву и рухнул в обморок
08:05
Морозы в Москве побили рекорд
22:22
Журналиста-расследователя застрелили вместе с девушкой
22:09
Модель ужаснула поклонников невероятно худыми ногами
22:00
Подробности смерти дочки Ларисы Копенкиной
21:47
Как сделать карьеру в мире моды
21:47
Эскортница Рыбка бросила трех детей на произвол судьбы
21:40
Российского посла вызвали в МИД Великобритании
21:11
Российских лыжниц довели до слез после возвращения с Олимпиады (видео)
21:07
Безумные регионы: житель Омска пал жертвой мясорубки
21:03
Голая фигуристка и лыжница-неумеха: главные конфузы Олимпиады в Пхенчхане
20:52
В Пскове посетитель клуба устроил кровавую бойню из-за потерянного номерка
20:23
Ограбление инкассаторов в Москве попало на видео
20:09
Сотрудник Высшей школы экономики найден мертвым в шкафу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Коварный план Джигарханяна провалился
Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова живут под одной крышей
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
Дочь Волочковой унизила Бузову
Алина Загитова разбилась в ДТП
Сонник

К чему снится любовница

Фото: GLOBAL LOOK press
Сны часто становятся местом, в котором воплощаются человеческие ожидания и скрытые страхи. Порой ночные видения имеют непосредственную связь с реальностью. Dni.Ru разобрались, к чему стоит готовиться, если во сне вам явилась любовница мужа.
прочитано 490 раз

Большинство толкователей сновидений сходятся во мнении, что любовница мужа, которую во сне увидела женщина, вовсе не означает, что у него действительно кто-то есть на стороне. Тем не менее, это очень тревожный звоночек, указывающий на приближающийся разлад в семейных отношениях.

Сон, в котором женщина увидела доказательства неверности супруга, указывает на то, что где-то внутри ее на самом деле тревожат сомнения на счет его моногамности. Также это может быть подсознательной реакцией на отдаление супругов и угасание страсти между ними.

Впрочем, психологи считают, что такой сон не означает конца счастливого брака. В конце-концов, это лишь ночное видение, которое не доказывает, что самое страшное уже успело произойти. Наоборот, тревожный сон может подтолкнуть мужа и жену открыться друг другу и указать на проблему еще до того, как оба супруга осознали ее сами.

Кроме того, если во сне женщина, встретившись с любовницей мужа, хорошенько оттаскала ее за волосы и утвердила свое главенствующее положение, то велик шанс, что и в реальности она сможет вернуть доверие к мужу и построить с ним счастливый брак. А вот если любовница была беременной, то это может означать серьезное увлечение супруга на стороне. Однако в этом случае воспринимать фигуру любовницы буквально не стоит – возможно, речь идет о каком-либо тайном пристрасти вроде игромании, начинающейся любви к выпивке или более сильнодействующим веществам.

Существует и неожиданная трактовка сна с любовницей мужа. Такое толкование допускается в том случае, если женщина в видении застала супруга с новой возлюбленной, но конфликта не произошло – наоборот, все трое мило провели время за приятной беседой и совместным отдыхом. В этом случае фигуру второй женщины следует воспринимать как отражение самой сновидицы. Такой сон указывает на то, что все страхи жены об изменах мужа не имеют под собой реальной основы. Наоборот, он любит ее и только ее.

Не обошел своим вниманием такую щекотливую тему для сна и Зигмунд Фрейд. Он считает, что женщина, увидевшая подобное, сама подумывает об измене, а подобное ночное видение – это попытка заранее найти оправдание своему безнравственному поведению.

27 февраля 2018, 20:11

популярные сны читателей дни.ру

Кредит Позор Волосы Кошка Мужчина Змея Зубы Беременность Смерть Вода Секс Женщина Страх Падать Авария

комментарии

Политика

Трамп вновь унизил красавицу-жену
Соловьев приструнил украинского политолога
Отвергнутый Трампом Порошенко решился на крайние меры
Захлебнулся желчью: украинский министр оскорбил Москву и рухнул в обморок

Шоу-бизнес

Дочь Гаркалина раскрыла подробности его болезни
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
Возмужавший сын Джанабаевой и Меладзе произвел фурор
Поргина об онкобольном Караченцове: Операцию не выдержит

Проишествия

Пассажиры застряли в тоннеле московского метро
Русский мигрант расчленил знакомую и спрятал ее голову в чемодан
4-летний ребенок притворился спящим и выжил в кровавой бойне
Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть

Lifestyle

Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
Топ-4 книг для подростков
Разведенная Михалкова рассказала о богатом любовнике из Парижа
Шоу-бизнес

Пьяный Агутин подрался в стриптиз-клубе

Популярного певца сопровождал друг
Шоу-бизнес

Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума

Молодая пианистка – как "гений чистой красоты"
Шоу-бизнес

Муж еле откачал захлебнувшуюся во время секс-игр Варум

Певица была невероятно притягательна
Шоу-бизнес

Поргина об онкобольном Караченцове: Операцию не выдержит

Шестую "химию" актеру сделают в Израиле

Гороскоп

Екатерине Андреевой указали на любовницу мужа
Астрологический прогноз с 26 февраля по 4 марта
У Гуфа нашлись дети от разных женщин
Совет на выходные

Фоторепортажи

Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть
Модель с шикарными формами показала все
Вопреки западным надеждам: кто ковал победы для России на Олимпиаде
Как российские хоккеисты победу у немцев вырвали

Спорт

В допинг-скандале с Крушельницким всплыла обманутая возлюбленная
Отец раскрыл семейные тайны чемпионки Медведевой
Встреча российских олимпийцев в Москве возмутила Запад
Выигравшего Олимпиаду хоккеиста выставили из клуба КХЛ

Регионы

Безумные регионы: тюменский Burger King захватили нацисты
Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
В Пскове посетитель клуба устроил кровавую бойню из-за потерянного номерка
Совративший школьницу учитель избежал наказания
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru