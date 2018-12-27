К чему снится шампанское
Согласно толкованию из Сонника Ванги, пить во сне шампанское означает потерпеть наяву фиаско из-за своего отношения к людям. Если во сне вас обливают этим вином, то такой сон говорит о том, что недовольство поступками окружающих не принесет вам ничего хорошего.
Сон, в котором вы открываете бутылку шампанского, предрекает крупную ссору по вашей же вине. В результате вы лишитесь доверия и поддержки довольно влиятельного человека. Чтобы предотвратить размолвку, вам лучше просто не встречаться какое-то время.
Сонник Фрейда сообщает о том, что принимать ванну из шампанского в грезах означает, что вы устали от рутины и уже давно тайно мечтаете о смене обстановки и эмоциональном всплеске. Возможно, вам стоит задуматься о переезде или путешествии в другие страны. Тем более, в России на новогодние праздники длинные каникулы, за которые можно совершить незабываемый круиз. Кстати, о новоселье сон про шампанское говорит и Сонник Цветкова.
По Соннику Мельникова сон, в котором спящий видит себя пробующим игристое вино в элитном ресторане, является положительным. Скорее всего, вскоре вы получите приглашение на мероприятие с шикарным банкетом. Позитивный знак во сне – и пена, льющаяся из сосуда с шипучим напитком. В этом случае у "хозяина" сна есть все шансы завести новое знакомство с интересным человеком.
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