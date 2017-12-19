К чему снится праздник

Как правило, какие-либо торжества во сне взрослых людей обезличены, если только это не конкретное событие – Карнавал в Венеции или индийский праздник красок Холи. Есть разные толкования данного сна, однако все они сходятся в том, что праздник в грезах означает какое-то значимое происшествие, отрыв от будней.

Основное толкование

Вероятно, в реальной жизни вы испытываете растерянность. Мир оказался немного не таким, как вас внушали в детстве. Шок от реальности и вседозволенность может выразиться в виде праздника во сне.

Если вы оказываетесь в обслуге праздника – разносите напитки, смешиваете коктейли или подметаете конфетти – смотрите значение сна в толкованиях уборки и работы официанта. В таком сне вы не увидите ни ненормальных эмоций, не испытаете волнения, не удивитесь нарядам.

Маскарад, карнавал означает смену социальной роли, фальшивые цели и отношения. Вам стоит всерьез присмотреться к окружающим людям.

Праздник во сне логично воспринимать, как изменение правил, реальности, смены точки зрения. При этом праздник может означать и невеселые предстоящие события.

Что говорят авторитетные сонники

Практически все сонники связывают праздник во сне со ссорой и скандалом. Это связана с попыткой вернуть ускользающую реальность, найти общие точки в различных взглядах на мир.

Сонник Миллера предупреждает, что праздник во сне окажется нарушением чувства реальности в обычной жизни. Расщепление сознания – клинический симптом целого ряда сложных состояний и лучше постараться удержаться на грани самостоятельно, сообщает сайт "Тайный мир".

Сонник Ванги толкует такой сон как отсутствие понимания с другими людьми. Вы слишком заботитесь о собственных удовольствиях и рискуете лишиться поддержки.

Сонник Фрейда трактует торжество, как поиск подходящего партнера и время безудержного секса. Также Фрейд обещает ссоры и бурные выяснения отношений.





Английский сонник рекомендует воспринимать праздник во сне или в жизни, как выплеск своего эго. Помните, то, что можно на торжестве, может быть недопустимо в обычной жизни.

Исключение из общей полосы – традиционный праздник с застольем. Никаких разрывов реальности, никаких смещений моделей поведения – все хорошо. Такой сон – к хорошей семье, благоденствию, сытости, деньгам. Если на столе много вкусной еды – весь год будет полон достатка и радости.

