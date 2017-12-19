К чему снится праздник
Основное толкование
Вероятно, в реальной жизни вы испытываете растерянность. Мир оказался немного не таким, как вас внушали в детстве. Шок от реальности и вседозволенность может выразиться в виде праздника во сне.
Если вы оказываетесь в обслуге праздника – разносите напитки, смешиваете коктейли или подметаете конфетти – смотрите значение сна в толкованиях уборки и работы официанта. В таком сне вы не увидите ни ненормальных эмоций, не испытаете волнения, не удивитесь нарядам.
Маскарад, карнавал означает смену социальной роли, фальшивые цели и отношения. Вам стоит всерьез присмотреться к окружающим людям.
Праздник во сне логично воспринимать, как изменение правил, реальности, смены точки зрения. При этом праздник может означать и невеселые предстоящие события.
Что говорят авторитетные сонники
Практически все сонники связывают праздник во сне со ссорой и скандалом. Это связана с попыткой вернуть ускользающую реальность, найти общие точки в различных взглядах на мир.
Сонник Миллера предупреждает, что праздник во сне окажется нарушением чувства реальности в обычной жизни. Расщепление сознания – клинический симптом целого ряда сложных состояний и лучше постараться удержаться на грани самостоятельно, сообщает сайт "Тайный мир".
Сонник Ванги толкует такой сон как отсутствие понимания с другими людьми. Вы слишком заботитесь о собственных удовольствиях и рискуете лишиться поддержки.
Сонник Фрейда трактует торжество, как поиск подходящего партнера и время безудержного секса. Также Фрейд обещает ссоры и бурные выяснения отношений.
Английский сонник рекомендует воспринимать праздник во сне или в жизни, как выплеск своего эго. Помните, то, что можно на торжестве, может быть недопустимо в обычной жизни.
Исключение из общей полосы – традиционный праздник с застольем. Никаких
разрывов реальности, никаких смещений моделей поведения – все хорошо. Такой сон
– к хорошей семье, благоденствию, сытости, деньгам. Если на столе много вкусной
еды – весь год будет полон достатка и радости.
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