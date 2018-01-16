К чему снится вода
Авторы детского сонника уверены, что появление воды во сне – очень серьезный знак. Трактовать его можно по-разному в зависимости от того, насколько жидкость чистая.
Прозрачная вода является символом душевного здоровья, успеха и отличного самочувствия. Грязная предвещает болезни и крупные неприятности.
Похожую информацию можно найти в малом Велесовом соннике. Человек, увидевший во сне воду, может готовиться к скорым похоронам, считают специалисты.
Если человек во сне тонет, это хороший знак. Неминуемая угроза захлебнуться, как ни странно, является предзнаменованием добра и крепкого здоровья.
Составители сонника литератора Эзопа отмечают, что вода – один из самых сложных символов для трактования. Этот образ может быть связан с ностальгией, пустыми обещаниями, бесполезной работой и даже с некой скрытной и загадочной личностью.
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