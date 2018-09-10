К чему снится мышь

Мышь, на первый взгляд, животное безобидное. Но женщины – во всяком случае, большинство из них – при виде этого маленького грызуна почему-то непроизвольно начинают визжать. Если верить сонникам, это неспроста – ничего хорошего от мыши ждать не приходится.

Если верить соннику животных, то мышь – это хтонический символ, означающий силы тьмы, беспрестанное движение, бессмысленное возбуждение и суматоху. Не лучшая репутация у грызуна и в христианстве – он символизирует дьявола, пожирателя и часто изображается грызущей корень Древа жизни.

Евреи считают мышь символом лицемерия и двуличия. А у греков животное было атрибутом Зевса – предполагалось, что оно служило пищей для его змей.

Нострадамус заверял, что полчища мышей во сне означают грядущую войну, мор и голод. Видеть во сне мертвую мышь – испытывать материальные затруднения. Если во сне на вас напала стая летучих мышей, то наяву вы столкнетесь со страшным злом. Сон, в котором вы кормите с рук летучую мышь, означает, что необходимо проявить терпение и выдержку – если, конечно, хотите предотвратить опасные события.

Некоторые эксперты утверждают, что мышь во сне предвещает домашние неприятности и неискренность друзей. Влияет серый грызун и на дела в бизнесе – они примут обескураживающий характер.

Лучше во сне мышь убить. Если это удалось – значит, вы победите своих недоброжелателей. Если поймаете – сбудутся ваши планы. А вот если она все же сбежит, это предвещает борьбу с сомнительным результатом.

Молодую женщину увиденная во сне мышь предупреждает о тайных неприятелях. Возможен с их стороны и обман. Если мышь оказалась на платье – это знак грядущего скандала, в котором она будет играть главную роль. Ну а если мышь была белой, то тревожиться не о чем. Это, как уверяют знатоки, знак супружеской верности.