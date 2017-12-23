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Сонник

Как увидеть во сне свою судьбу

Фото: GLOBAL LOOK press/imagefruit
Тема сновидений по сей день окружена ореолом тайны. В то время как психологи в один голос утверждают, что сны – это не более, чем всплеск подсознательного, то специалисты по энергетическим практикам считают, что во время сна у каждого человека может открыться дар ясновидения и вещие сны на самом деле существуют. 
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Так можно ли во сне увидеть свою судьбу и как это сделать? На этот вопрос Dni.Ru ответила таролог, психолог и эзотерик Марианна Абравитова.

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Предполагать, что вы можете увидеть свою судьбу просто так в один из дней недели бесполезно. Требуется более серьезный, осознанный подход. Что важно: настраивать себя мысленно на это нужно начинать заранее, хотя бы за неделю до той самой ночи, в которую вы хотели бы увидеть судьбоносное сновидение. "Я предлагаю обставить такой сон неким ритуалом для того, чтобы некий "разогрев" для бессознательного произошел, создание антуража, ведь к такому сну требуется медленная и обстоятельная подготовка. Конечно, сны такого качества мы видим за всю жизнь в лучшем случае один-два раза, поэтому нужно подойти к этому максимально серьезно", – сказала Абравитова.

Необходимо выбрать какие-то обстоятельства, чтобы эта ночь была особенной: либо это должна быть новогодняя ночь, либо ночь после достижения какого-то знакового возраста, например, 18-ти лет. Так же, это может быть ночь перед Рождеством. Время для этого тоже должно быть подходящим, а обстановка – таинственной и даже мистической, вы должны это почувствовать. Необходимо понимать, что в данный момент вокруг вас происходит какое-то мистическое действие. Это нужно для того, чтобы мы, выросшие на историях о рождественских чудесах и других волшебных моментах, подсознательно воспринимали настоящий момент как "ворота в новую жизнь". Если мы попытаемся приурочить такой сон к этому сказочному времени, то будем иметь все шансы на успех.

"С вечера я предлагаю провести какой-нибудь ритуал. Например, помолиться и попросить высшие силы приоткрыть завесу тайны. Либо вы можете сами настроиться с помощью медитации или каким-то другим подходящим вам способом. При правильном и ответственном подходе у вас все получится! Перед отходом ко сну рекомендую положить рядом с кроватью лист бумаги и ручку, чтобы записать все увиденное и ничего не забыть. Но вы должны иметь представление и о том, что делать после того, как увидите заветное сновидение", – говорит ясновидящая.

Фото: GLOBAL LOOK press/Liz Gregg

А если вдруг во сне вы столкнулись с чем-то неприятным, чего вы не хотите допускать, не расстраивайтесь, у вас есть шанс этого избежать, и вы уже знаете как. На другую ночь настраивайте и себя и просите высшие силы дать вам во сне ответ на вопрос как избежать предначертанных событий.

23 декабря 2017, 18:55

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