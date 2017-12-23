Как увидеть во сне свою судьбу
Так можно ли во сне увидеть свою судьбу и как это сделать? На этот вопрос Dni.Ru ответила таролог, психолог и эзотерик Марианна Абравитова.
Предполагать, что вы можете увидеть свою судьбу просто так в один из дней недели бесполезно. Требуется более серьезный, осознанный подход. Что важно: настраивать себя мысленно на это нужно начинать заранее, хотя бы за неделю до той самой ночи, в которую вы хотели бы увидеть судьбоносное сновидение. "Я предлагаю обставить такой сон неким ритуалом для того, чтобы некий "разогрев" для бессознательного произошел, создание антуража, ведь к такому сну требуется медленная и обстоятельная подготовка. Конечно, сны такого качества мы видим за всю жизнь в лучшем случае один-два раза, поэтому нужно подойти к этому максимально серьезно", – сказала Абравитова.
Необходимо выбрать какие-то обстоятельства, чтобы эта ночь была особенной: либо это должна быть новогодняя ночь, либо ночь после достижения какого-то знакового возраста, например, 18-ти лет. Так же, это может быть ночь перед Рождеством. Время для этого тоже должно быть подходящим, а обстановка – таинственной и даже мистической, вы должны это почувствовать. Необходимо понимать, что в данный момент вокруг вас происходит какое-то мистическое действие. Это нужно для того, чтобы мы, выросшие на историях о рождественских чудесах и других волшебных моментах, подсознательно воспринимали настоящий момент как "ворота в новую жизнь". Если мы попытаемся приурочить такой сон к этому сказочному времени, то будем иметь все шансы на успех.
"С вечера я предлагаю провести какой-нибудь ритуал. Например, помолиться и попросить высшие силы приоткрыть завесу тайны. Либо вы можете сами настроиться с помощью медитации или каким-то другим подходящим вам способом. При правильном и ответственном подходе у вас все получится! Перед отходом ко сну рекомендую положить рядом с кроватью лист бумаги и ручку, чтобы записать все увиденное и ничего не забыть. Но вы должны иметь представление и о том, что делать после того, как увидите заветное сновидение", – говорит ясновидящая.
А если вдруг во сне вы столкнулись с чем-то неприятным, чего вы не хотите допускать, не расстраивайтесь, у вас есть шанс этого избежать, и вы уже знаете как. На другую ночь настраивайте и себя и просите высшие силы дать вам во сне ответ на вопрос как избежать предначертанных событий.
О произошедшем рассказал Рустам Солнцев
Вся страна была напугана известием, что певица решила отказаться от съемок
Похоже, сексуальная певица закрутила новый роман
Клиенты империи Хью Хефнера осыпали красоток деньгами ради удвовлетворения своих фантазий