Лечение болезней во сне

О пользе различных энергетических практик в лечении болезней и формировании не только крепкого духа, но и здорового тела, ходит много легенд, часть из которых оказывается абсолютной правдой. Нельзя отрицать взаимосвязь тела и души, которая проявляется именно в болезнях, ведь они могут и возникнуть вследствие ухудшения морального состоянии, так и быть побеждены силой мысли.

Можно ли побороть болезни во время сна? Об Dni.Ru рассказала таролог, психолог и эзотерик Марианна Абравитова.

По ее словам, эта тема – очень реалистичная и стоит внимания каждого. Сон для организма – это состояние восстановления, отдыха, забвения, соответственно он действительно нас оздоравливает и дает силы. С точки зрения энергетики во сне запускается энергетическая генерация. Исходя из этого можно с уверенностью сказать, что мы можем использовать время сна для лечения болезней разной степени тяжести или негативных эмоциональных состояний: тревоги, депрессии, беспокойства и так далее. Каким же образом это сделать?

Во-первых: на сон нужно настраиваться действительно как на состояние восстановления и отдыха. Если после тяжелого дня вы просто падаете на кровать и спите без задних ног – это неправильно. Момент отхода ко сну нужно обыграть, то есть выработать для себя определенный ритуал, который будет повторяться каждый день. Если вы действительно хотите использовать время сна рационально, чтобы сон работал на вас, выполнял для вас какую-то полезную функцию, необходимо уделить этому большое внимание. Если мы придерживаемся своего ритуала, у нас всегда будет полноценный, сладкий сон, который дает нам все необходимое.

"Предлагаю простой и очень действенный ритуал, который подойдет всем. Перед сном, минут за сорок, рекомендую просто выпить стакан теплого молока или мятного чая. Только не делайте это быстро и между дел. Делайте это потихоньку, мелкими глоточками, стараясь думать о хорошем, даже если у вас очень много проблем", – советует Абравитова.

Если мы говорим о правильном использовании сна, все проблемы должны оставаться вне этой зоны, для этого попробуйте следующую методику. Как только вы легли в кровать, вы мысленно очерчиваете вокруг себя круг и говорите себе, что пока вы в центре этого круга, вы защищены от всего негативного. Проблемы, заботы, насущные вопросы не пересекают линию вашего защитного круга. Внутри круга у вас только покой, комфорт и сладкий сон. Когда вы выйдите из круга с утра, тогда и будете решить проблемы, потому что у меня вас будут на это силы, вы восстановите их за время здорового крепкого сна.

Если вы действительно болеете, то вы должны дать себя установку на выздоровление во время сна. "Все болезни и патологии вы выводите за пределы вашего защитного круга, то есть ночь вы проводите без них. На ментальном уровне это хорошо работает и со временем выстраивает и ваше физическое пространство, что приводит к выздоровлению", – утверждает она.