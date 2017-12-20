Как научиться разгадывать сон

Разгадать свой сон может практически каждый из нас. Дело в том, что мы всегда предвидим проблему, имеем какие-то страхи и переживания, пробуем посредством снов решать что-то в глубине своего сознания. И каждая наша проблема или стресс может вылиться в сновидение.



Как расшифровывать сны и правильно программировать себя на позитив, Dni.Ru рассказал гипнолог, экстрасенс Геннадий Гончаров.

Конечно имеются универсальные сонники. Но не всегда то, что мы видим, можно трактовать в сновидении. Есть общепринятые человеческие понятия и определенные образы. Кошка, собака, змея – все это мы можем идентифицировать с личностью и постараться трактовать свой сон.



Но все же человек – яркая индивидуальность, и каждый из нас по-своему ассоциирует себя с разного рода стихиями. Сны – это работа нашего подсознания. И только мы сами знаем про себя все.

Какие-то события несут отрицательные эмоции. Например, для кого-то хорошо, если снятся деньги, а для кого-то такое сновидения говорит о будущих потерях. Если у вас неправильно работает энергия денег, то деньги будут сниться вам к долгам, а не к прибыли. Необходимо для себя четко разграничить то, что вы считаете позитивом во сне и то, что вы считаете негативом. И тогда вы сможете составить для себя свой собственный сонник.

Для этого можно сделать анализ событий примерно за три месяца, и понять, что вам снилось и при каких жизненных обстоятельствах. Тем самым у вас появится определенная шкала восприятия вашей личности относительно сновидения. Так же во сне вы можете увидеть ваши критические точки: здоровье, взаимоотношения с противоположным полом. Если понять это, то вы сможете что-то предвидеть заранее и вносить корректировки в ту или иную ситуацию. В любом случае, та или иная материя подвержена гибкому восприятию со стороны вашего разума. То, что вы себе запрограммируете, и то, над чем вы думаете, и придет к вам во сне.

Плохое так же можно и нейтрализовать, поставив мысленно защиту в своем разуме. Например, чтобы вас ничего не беспокоило перед сном, вы должны мысленно представить полное умиротворение и разложить все события дня в голове. Уберите мысли о плохом на самую дальнюю полочку, вперед выдвиньте позитив. Подумайте о красоте природы, или вспомните что-то доброе и детства. Когда к вам придет спокойствие, тогда и можно засыпать. Если вы каждый день будете медитировать перед сном, то и разбираться в снах вам придется только с радостными событиями.