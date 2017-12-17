Солнцев: Бузова умерла во сне

Про случившееся шоумен Рустам Солнцев рассказывает с дрожью в голосе. Он, действительно, испугался.

"Ко мне подошла Ксения Бородина, с которой мы вместе были на проекте "Дом-2", и сказала, что сегодня ночью во сне умерла Оля Бузова, – рассказал Солнцев Dni.Ru. – Я содрогнулся, закричал от ужаса и… проснулся! Слава Богу, это был лишь страшный, кошмарный сон. Приснится же такая нелепость! Но я действительно перепугался. Тут же вошел в Инстаграм, увидел свежую красивую фотографию Оленьки, которую она выложила час назад. И только потом успокоился".

"За время пребывания на реалити-шоу мы очень сблизились с Бузовой, я радуюсь ее взлету и успехам, – продолжает Рустам. – Поэтому логично, что Оля мне иногда снится. Но подобный кошмар я видел впервые. Радует лишь то, что, как говорит сонник, если кого-то видишь во сне умершим, то этот человек непременно будет жить долго и счастливо. А Оля очень достойна!".

Психологи говорят, что кошмары чаще всего снятся людям эмоциональным, их насыщенная жизнь словно бы продолжается и во сне. И страшные сны – этого своего рода компенсация за прожитый яркий день. Причем снятся, как правило, люди, которые наиболее близки и симпатичны. И сон Солнцева про Бузову – лучшее тому подтверждение.