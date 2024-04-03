Собянин: В ближайшие пять лет в Москве откроется более 460 новых школ и детсадов

"Московское образование – безусловный лидер среди регионов России", – сделал заявление на своем сетевом портале мэр столицы.

Массовое предоставление высококачественного образования для всех школьников и студентов Москвы в лучших школах и колледжах является ключевой задачей стратегии развития образования до 2030 года, поделился информацией Сергей Собянин.

В первую очередь решили обратить внимание на инфраструктуру. С 2011 года было построено 599 школ и детских садов, а в ближайшие пять лет, как сообщил мэр, в Москве откроется более 460 таких зданий. В кварталах реновации, помимо Новой Москвы, появятся новые современные учебные заведения.

Кроме того, запускается обширная программа реконструкции школ Москвы. В 2025 году собираются отремонтировать 50 школ, а затем ежегодно планируют обновлять до 100 школ.

Ожидается, что обновленные школы предоставят ученикам и учителям:

качественные учебные пространства;

универсальные и специализированные классы с модульной мебелью и современным оборудованием;

современные медиатеки;

комфортные зоны отдыха;

продуманную организацию пространства;

единую систему навигации;

благоустроенные территории рядом со зданиями.





Между тем школьники из Москвы стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады, отметил Сергей Собянин. По словам мэра, в прошлом году им присвоили 1391 диплом победителей и призеров. Собянин счел этот факт приятным, учитывая динамику: количество школ, подготовивших будущих чемпионов, выросло втрое по сравнению с 2010 годом – с 74 до 219.