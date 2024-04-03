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Среда 3 апреля

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Собянин: В ближайшие пять лет в Москве откроется более 460 новых школ и детсадов

Собянин: В ближайшие пять лет в Москве откроется более 460 новых школ и детсадов
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"Московское образование – безусловный лидер среди регионов России", – сделал заявление на своем сетевом портале мэр столицы.

Массовое предоставление высококачественного образования для всех школьников и студентов Москвы в лучших школах и колледжах является ключевой задачей стратегии развития образования до 2030 года, поделился информацией Сергей Собянин.

В первую очередь решили обратить внимание на инфраструктуру. С 2011 года было построено 599 школ и детских садов, а в ближайшие пять лет, как сообщил мэр, в Москве откроется более 460 таких зданий. В кварталах реновации, помимо Новой Москвы, появятся новые современные учебные заведения.

Кроме того, запускается обширная программа реконструкции школ Москвы. В 2025 году собираются отремонтировать 50 школ, а затем ежегодно планируют обновлять до 100 школ.

Ожидается, что обновленные школы предоставят ученикам и учителям:

  • качественные учебные пространства;
  • универсальные и специализированные классы с модульной мебелью и современным оборудованием;
  • современные медиатеки;
  • комфортные зоны отдыха;
  • продуманную организацию пространства;
  • единую систему навигации;
  • благоустроенные территории рядом со зданиями.


Между тем школьники из Москвы стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады, отметил Сергей Собянин. По словам мэра, в прошлом году им присвоили 1391 диплом победителей и призеров. Собянин счел этот факт приятным, учитывая динамику: количество школ, подготовивших будущих чемпионов, выросло втрое по сравнению с 2010 годом – с 74 до 219.

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3 апреля 2024, 13:14
Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
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