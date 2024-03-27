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Среда 27 марта

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Собянин: Более 80 мероприятий пройдет в рамках акции "Ночь театров"

Собянин: Более 80 мероприятий пройдет в рамках акции "Ночь театров"
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Мэр Москвы поздравил с Днем театра и поблагодарил артистов за их труд.

В среду, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил поклонников театрального искусства и выразил благодарность артистам и всем труженикам сцены.

По словам градоначальника, текущий театральный сезон в столице проходит с успехом. Он отметил, что в прошлом году московские театры поставили свыше 23 тысяч спектаклей, из них более 300 – премьеры.

"Постановки посмотрели свыше 4,6 миллиона человек. Более миллиона зрителей рукоплескали московским артистам в январе-феврале нынешнего, 2024 года", – рассказал мэр.

Всемирный день театра столица отмечает акцией "Ночь театров". В этом году участие в ней принимает около 70 площадок. Они проведут более 80 мероприятий, в том числе детскю программу.

Гостей ждут концерты, спектакли, кинопоказы, лекции, квесты, встречи с артистами. Желающие смогут заглянуть за кулисы театра.

Мэр напомнил, что за последние 10 лет в городе обновили 85 зданий театров. В 2024 году завершатся работы в Центре театра и кино на Поварской.

В прошлом году привели в порядок здание Московского государственного театра эстрады. Удалось сохранить творческого наследие театра и насытить его современными технологиями. За первые три месяца после открытия площадку посетили более 75 тысяч зрителей.

27 марта 2024, 17:20
Фото: Новосильцев Артур/Агентство "Москва"
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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