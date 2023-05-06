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Суббота 6 мая

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"Он идеальный": политик Тюльпанов сдал певца SHAMAN с потрохами

"Он идеальный": политик Тюльпанов сдал певца SHAMAN с потрохами
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Стала известна вся правда о SHAMAN.

"На каждое действие есть противодействие", – утвердил Исаак Ньютон еще в конце 17-го века. Ровно по этому закону и продолжается жизнь на Земле. Иным словами, пока есть те, кто критикует SHAMAN, находятся и те, кто готов встать грудью на его защиту.

Ко второй категории относится и депутат Владислав Тюльпанов, который эксклюзивно для новостного издания Дни.ру буквально сдал певца SHAMAN с потрохами – рассказал обо всех плюсах Ярослава Дронова (Настоящее имя певца – Прим. ред.).

В отличие от всех тех, кто подозревает ШАМАНа в том, что он лишь оседлал выгодную с финансовой точки зрения волну, Владислав Тюльпанов уверяет, что SHAMAN – настоящий патриот. Кроме того, он еще и голосист, а также отличается профессионализмом.

Подобного исполнителя Тюльпанов когда-то представлял себе в своих тайных фантазиях. Оказалось, что долгое время депутат мечтал о карьере певца, но, увы, не смог претворить мечту в жизнь. Тем не менее, он в деталях представлял себе репертуар, который мог бы исполнять. И лишь тогда, когда на российской сцене появился SHAMAN, Тюльпанов понял: вот он – живое отражение его грез.

"Он идеальный исполнитель на сегодняшний день", – заступился депутат за певца SHAMAN.

Заговорил депутат и о предполагаемом конкуренте ШАМАНА, имя которому Руслан Баринов. Впрочем, несмотря на небольшую схожесть тематики песен, на один уровень он их поставить не может.

Будущее, со слов Тюльпанова, исключительно за ШАМАНом, который день ото дня будет гореть все ярче и ярче. А патриотическая направленность его композиций позволит SHAMAN иметь заступников, среди которых обязательно найдется влиятельный покровитель из мира политики, а, возможно, и не один.


6 мая 2023, 20:09
Владислав Тюльпанов. Фото: личный архив
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: с двуличного певца-патриота сорвали маску

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

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