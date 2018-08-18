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Ярослав Юрьевич Дронов (SHAMAN)

певец, композитор
  • Дата рождения: 22 ноября 1991
  • Место рождения: Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Жена/Муж: Елена Мартынова
  • Дети: Варвара

SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) – российский певец и композитор. Родился 22 ноября 1991 года в городе Новомосковск Тульской области. Музыкой начал заниматься в четыре года. Родители отдали сына в местный ВИА "Ассорти".

Ярослав Дронов получил три музыкальных образования. Он окончил музыкальную школу по классу "народное пение", затем Новомосковский музыкальный колледж имени Глинки по специальности "руководитель народного хора", а после переезда в Москву – Российскую академию музыки имени Гнесиных (факультет эстрадно-джазового пения).

Впервые на телеэкранах SHAMAN появился в 2013 году. Он принял участие в третьем сезоне проекта "Фактор А", по итогам которого занял третье место. Председатель жюри Алла Пугачева положительно отозвалась о молодом исполнителе. Через год певец занял второе место в третьем сезоне проекта "Голос", попав в команду Пелагеи.

По сценическим псевдонимом SHAMAN артист начал выступать в 2020 году, тогда же Ярослав Дронов отрастил дреды. Особую популярность приобрел после выхода песни "Встанем" 23 февраля 2022 года. 3 марта состоялся его первый большой сольный концерт в Москве.

22 июля SHAMAN выпустил не менее популярный хит "Я русский". Через месяц артист выступил в Крыму, где исполнил гимн России. В январе-феврале 2023 года он поехал с концертами в ДНР и ЛНР, а также в Херсонскую область.

С 2012 по 2016 года Ярослав Дронов был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной. В браке родилась дочь Варвара (2014). В 2017 году SHAMAN женился на Елене Мартыновой.

Светил исподним на публике: пойманный на постыдной лжи SHAMAN угодил в пикантный скандал

Светил исподним на публике: пойманный на постыдной лжи SHAMAN угодил в пикантный скандал
Главный патриот российской сцены запутался в собственных показаниях и случайно выдал интимную тайну, которую так старательно скрывал за громкими словами. Ярослав Дронов, которого вся страна знает как певца SHAMAN, снова заставил о себе говорить.

Поешь "Я русский" – готовь пять миллионов: SHAMAN устроил беспощадную охоту на кавер-группы

Поешь "Я русский" – готовь пять миллионов: SHAMAN устроил беспощадную охоту на кавер-группы
Голос главного патриота страны оказался защищен мощнее, чем государственная тайна. Ярослав Дронов, которого миллионы знают как SHAMAN, оказался не только обладателем уникального вокала, но и жестким бизнес-стратегом.

"Я тебя тоже куда-нибудь вставлю": взбешенный Галкин* пообещал отомстить SHAMANу за глумление в новом клипе

"Я тебя тоже куда-нибудь вставлю": взбешенный Галкин* пообещал отомстить SHAMANу за глумление в новом клипе
Очередной патриотический манифест певца SHAMANа спровоцировал грандиозный скандал в Сети, заставив сбежавшего из России Максима Галкина* публично огрызнуться и перейти на скрытые угрозы. Накануне главный голос патриотической эстрады Ярослав Дронов, известный всей стране как SHAMAN, представил свой новый клип на песню "Россия-мама".

"Я не имею права скрывать": SHAMAN на фоне Кремля заговорил о страшной правде

"Я не имею права скрывать": SHAMAN на фоне Кремля заговорил о страшной правде
Главный голос страны и символ патриотической эстрады Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, заставил всю Россию затаить дыхание, сделав пугающее и интригующее заявление прямо у стен Кремля. Когда кажется, что SHAMAN уже достиг пика своего влияния, он наносит новый, сокрушительный удар по информационному полю.

"Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца?

"Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца?
Главный патриотический голос страны Ярослав Дронов взбудоражил россиян внезапным заявлением, встав с секретным досье прямо под окнами американского посольства. SHAMAN в очередной раз заставил говорить о себе всю страну, опубликовав в своих социальных сетях видео, которое больше напоминает тизер к остросюжетному голливудскому блокбастеру.

"Возомнил себя мессией?": SHAMAN начал молиться на самого себя и взбесил россиян

"Возомнил себя мессией?": SHAMAN начал молиться на самого себя и взбесил россиян
Главный патриот российской эстрады Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, шокировал публику совершенно неадекватным поступком. Ярослав Дронов снова оказался в эпицентре грандиозного скандала.

"У меня свой путь!": SHAMAN публично плюнул в наследие Аллы Пугачевой

"У меня свой путь!": SHAMAN публично плюнул в наследие Аллы Пугачевой
Главный голос страны Ярослав Дронов, известный под именем SHAMAN, нанес сокрушительный удар по самолюбию Аллы Пугачевой, публично отрекшись от ее легендарного репертуара. В кулуарах отечественного шоу-бизнеса назревает новый тектонический разлом.

"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых

"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых
Попытка артиста удивить поклонников кадрами из зимней Швеции вызвала бурную реакцию в соцсетях, где его начали сравнивать с более дерзкими и энергичными коллегами. Иноагент Максим Галкин*, который в очередной раз бросил свою знаменитую супругу в одиночестве и сейчас активно гастролирует по Европе, решил сменить обстановку и отправился к берегам шведского озера Меларен.

"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами

"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами
События на священном озере получили неожиданный поворот – оказалось, что ритуал был нужен самому артисту. На днях сеть облетели кадры, на которых на Байкале сжигают чучело, очень похожее на певца SHAMAN'а.

Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз

Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз
Недавняя выходка популярного исполнителя на льду самого глубокого озера планеты вызвала серьезные опасения у медицинского сообщества. Певец Ярослав Дронов, известный всей стране под псевдонимом SHAMAN, во время поездки на Байкал решил продемонстрировать свою близость к природе оригинальным способом.

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