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Ярослав Юрьевич Дронов (SHAMAN)

певец, композитор
  • Дата рождения: 22 ноября 1991
  • Место рождения: Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Жена/Муж: Елена Мартынова
  • Дети: Варвара

SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) – российский певец и композитор. Родился 22 ноября 1991 года в городе Новомосковск Тульской области. Музыкой начал заниматься в четыре года. Родители отдали сына в местный ВИА "Ассорти".

Ярослав Дронов получил три музыкальных образования. Он окончил музыкальную школу по классу "народное пение", затем Новомосковский музыкальный колледж имени Глинки по специальности "руководитель народного хора", а после переезда в Москву – Российскую академию музыки имени Гнесиных (факультет эстрадно-джазового пения).

Впервые на телеэкранах SHAMAN появился в 2013 году. Он принял участие в третьем сезоне проекта "Фактор А", по итогам которого занял третье место. Председатель жюри Алла Пугачева положительно отозвалась о молодом исполнителе. Через год певец занял второе место в третьем сезоне проекта "Голос", попав в команду Пелагеи.

По сценическим псевдонимом SHAMAN артист начал выступать в 2020 году, тогда же Ярослав Дронов отрастил дреды. Особую популярность приобрел после выхода песни "Встанем" 23 февраля 2022 года. 3 марта состоялся его первый большой сольный концерт в Москве.

22 июля SHAMAN выпустил не менее популярный хит "Я русский". Через месяц артист выступил в Крыму, где исполнил гимн России. В январе-феврале 2023 года он поехал с концертами в ДНР и ЛНР, а также в Херсонскую область.

С 2012 по 2016 года Ярослав Дронов был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной. В браке родилась дочь Варвара (2014). В 2017 году SHAMAN женился на Елене Мартыновой.

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