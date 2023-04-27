"Заставил обратить внимание": SHAMAN вывалил свое добро наедине с Киркоровым

SHAMAN показал Филиппу Киркорову широту своего нутра.



Певец SHAMAN – любимчик не только публики, но и журналистов. Именно поэтому белокурую звезду часто просят высказать свое мнение по тому или иному вопросу. В этот раз в беседе с журналистами Пятого канала речь зашла о Филиппе Киркорове.

Недавнее перевоплощение поп-короля наделало шума: его наращенные белокурые локоны свели с ума многих. И ведь, по стечению обстоятельств, незадолго до этого Ярослав Дронов (Настоящее имя певца ШАМАНА – Прим. ред.) избавился от своих длинных волос, заплетенных в дреды.

Именно поэтому ведущая пятого канала и спросила у ШАМАНА, ощущает ли он себя законодателем моды и может ли он быть причастен к смене имиджа Филиппа? SHAMAN, оставшись наедине с Киркоровым в своих размышлениях, допустил, что такое вполне могло быть.



"Я заставил обратить на себя внимание весь шоу-бизнес", – признался ШАМАН, автор хита "Я русский".

Так что Филипп Киркоров вполне мог вдохновиться модной волной на длинные волосы ровно как и носил ранее Шаман. Ну а сам певец-патриот, разумеется, не вправе запретить ни одному человеку сделать из своей шевелюры аллюзию на дреды ставшего легендой SHAMAN.



"Если ему нравится такая прическа, то почему бы и нет? Пусть носит", – вывалил SHAMAN свое добро в сторону Филиппа Киркорова.



