Черный SHAMAN: с двуличного певца-патриота сорвали маску

Певец SHAMAN долго притворялся пай-мальчиком.



31-летний Ярослав Дронов стремительно ворвался на Олимп шоу-бизнеса, став неоднозначной фигурой на шахматной доске российской эстрады. Певец с громким псевдонимом SHAMAN посеял смуту своими песнями под эгидой субъективного патриотизма, рискуя при этом пойти по экстремистской статье.

Карьера артиста взлетела пулей после выпуска какой-то пары-тройки композиций о России. При поддержке Путина SHAMAN распушил хвост, ведь президент спел с новоявленной звездой на одной сцене и даже пустил трек Дронова в эфир вслед за новогодним обращением 2023 года. В итоге люди, как припадочные, начали поклоняться певцу, будто он не ресторанный вокалист на побегушках, а самый настоящий шаман.

Ярослав всячески отрицал интерес к эзотерическим практикам, обосновывая выбор псевдонима лишь ярким звучанием и фанатской шуткой. Однако символизм прозвища SHAMAN, как и творческий путь певца, выходит за рамки банальщины. Недаром говорят, что словом можно убить.

Настоящие шаманы, по природе своей, это проводники между духами и живыми существами. Белые шаманы работают с энергией верхнего порядка, ну а черные держат контакт с обитателями нижнего загробного мира. Если певца формально отнести к одной из этих категорий, однозначно, он — черный SHAMAN.

Во-первых, прослеживается враждебный лейтмотив текстов песен. Очевидно, что The Beatles популяризировали идею вселенского мира и любви, а Ярослав пошел по другой дороге. Да и с отечественными коллегами у него явный контраст. Пока Ольга Бузова, как кошечка, мурлычет строчку "Я буду делать добро", певец SHAMAN напрашивается на конфликт напыщенной фразой "Я русский всему миру назло".

Похожая история и с другими композициями Дронова. Так, в треке "Вороны мои" автор рассказывает, что сляжет в земле сырой, пока над ним будет кружиться стая. У шаманов ворон — тотемная птица, и, по легенде, она является проводником в мир мертвых. Что ж, Ярослав, из песни слов не выкинешь. Как бы ни пытался SHAMAN с крестом в клипах каяться, да ангелочка из себя строить, маску с него сорвали его же песни.

Между тем в беседе с Аленой Жигаловой исполнитель признавался, что на сцене предстает совсем другим человеком и чувствует огромную силу. Налицо раздвоение личности. Как шаман, который входит в транс, наш вечно одетый в черное SHAMAN входит в особое состояние. Появилось оно, кстати говоря, когда весь мир начали потрясать смерти, начиная от пресловутого ковида…

"Прекрасно понимаю, что многое в жизни предопределено. В финале меня ждет смерть. Разговоры о смерти — моя самая любимая тема. В этой жизни меня вдохновляют смерть и любовь", — так в разное время SHAMAN утверждал в интервью. Слово за слово — певец и сдал себя с потрохами. Что может дать ныне живущим фанат мира мертвых? Ну нет, не высокие вибрации и не ясный свет.

И все-таки Ярослав Дронов лукавил, когда уверял, что проще пареной репы. Большая любовь к "Мастеру и Маргарите" Булгакова, а книга, напомним, повествует о приспешниках дьявола, подарила артисту девиз всей жизни. "Никогда ничего не просите, сами все предложат и сами все дадут", — уверен черный SHAMAN.

