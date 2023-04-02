Черный SHAMAN: с двуличного певца-патриота сорвали маску

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвымВсплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым "Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем однаВсе-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: НеживойТело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой

Лента новостей

Воскресенье 2 апреля

20:10Оконфузившуюся на публике Муцениеце крепко приложили 20:09Черный SHAMAN: с двуличного певца-патриота сорвали маску 18:50Глубокие морщины и круги под глазами: певица Валерия ужаснула своим видом 18:00"Его всего искромсают": подруга Костомарова заявила об эвтаназии для страдающего фигуриста 17:15"Переживает из-за ухода": брошенная на произвол судьбы Королева решилась на отчаянный шаг 16:45Ожесточение и агрессия? Возвращение Орбакайте в Россию сопряжено с большими проблемами 16:20Вываливший содержимое своего нутра Якубович унизил россиян: Как не стыдно 15:12Доведенная до ручки жена Куценко рассталась с ним на глазах у толпы: Больше не могу 14:20"Меня родила какая-то собака": Гузеева раскрыла подробности болезненной ссоры с дочерью 14:00Жутко располнела: пораженная недугом Утяшева вызвала шок 13:05Влиятельный продюсер заманил Асмус в баню: В эскорте подрабатываете? 11:50"Мы все делаем ошибки": Слава заговорила о воссоединении с бывшим мужем 11:00"Маразм и старость пришли": устроившая пожар Васильева чуть не сгорела заживо 10:22"Не мой вайб": певец Ramil' сорвал съемки клипа за несколько миллионов 10:02Потеряла дочь и не пришла на похороны мужа: что случилось со звездой "Кармелиты" Жемчужной 09:29Горы и миллион улыбок: 7 причин влюбиться в Турцию 08:34Самый новый самый старый перевод самого великого эпоса 06:05Рецепт вкусного и простого салата "Китайский цветок" от Надежды Кадышевой 04:13От рождения до взрослой жизни: как выглядят бурундуки 02:24Почему весной выпадают волосы: три главные причины 00:01Фотинья Колодезница: что нельзя делать 2 апреля 22:16Стало известно о будущем МакSим после срыва концерта: С холодным расчетом 20:11"Голая" Лолита и престарелая русалка Долина: Самые позорные наряды российских звезд 18:09Впалые щеки и экстремальная худоба: Что стало с пропавшей отовсюду молодой женой Бондарчука 17:59"Всем плевать на ваших детей": накатившую за здоровье внука певицу Славу публично освистали 17:08"Сердце рвало": псевдопатриот Газманов сбежал из Москвы после громкого обвинения 16:29Большое горе! Измученную Кудрявцеву закололи прямо в висок 15:29Спасите наши души: ликвидированный Борисов всплыл в ледяных водах 14:58"Все осталось в прошлом": развод Пугачевой и Галкина* перестал быть тайной 14:33"Рак желудка": Безволосая Варнава вывалила правду о тяжелой болезни 13:31"Подсиживал, и получилось": изгнанному Урганту быстро нашли замену на Первом канале 12:29"Плесневелые старухи в деменции": Вайкуле грудью бросилась на защиту унизившего россиян Галкина* 12:12Забитое и в черных пятнах: тело дочери Кончаловского вывалили перед толпой 11:22"Клапан подвел": зловонные газы Баскова распугали зрителей концерта 11:06Аборт, развод с мужем и трагическая гибель пасынка: испытания судьбы Ольги Дроздовой 10:16Ходят по лезвию бритвы: Энистон раскритиковала американскую толерантность 09:21Чувство стянутости, зуд или перхоть: как правильно сушить волосы феном? 08:22На честном слове: как правильно брать и давать в долг 07:15В платежках за ЖКУ появится новая строка 06:17"О, картошечка!": рецепт блюда из фильма "Джентльмены удачи" 04:12Злоупотребляют полномочиями: как найти управу на ТСЖ 02:10О какой квартире мечтают россияне 00:09Дарья Грязная: что нельзя делать 1 апреля 22:01"Опухоль неоперабельная": жизнь Павла Прилучного разделилась на "до" и "после" 21:20Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию 21:00День дурака: самая мерзкая шутка на 1 апреля 20:40Все в крови: Кристина Орбакайте разбилась на дороге 20:20"В 50 лет": схоронившая дитя в утробе певица Валерия вышла в глубоком горе 20:00"Катаклизмы и потрясения": астролог объявил о бедах человечества в 2023 году 19:40"Нас развели": нарожавшая детей Боярская ушла от Матвеева
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Черный SHAMAN: с двуличного певца-патриота сорвали маску

Черный SHAMAN: с двуличного певца-патриота сорвали маску
888

Певец SHAMAN долго притворялся пай-мальчиком.

31-летний Ярослав Дронов стремительно ворвался на Олимп шоу-бизнеса, став неоднозначной фигурой на шахматной доске российской эстрады. Певец с громким псевдонимом SHAMAN посеял смуту своими песнями под эгидой субъективного патриотизма, рискуя при этом пойти по экстремистской статье.

Карьера артиста взлетела пулей после выпуска какой-то пары-тройки композиций о России. При поддержке Путина SHAMAN распушил хвост, ведь президент спел с новоявленной звездой на одной сцене и даже пустил трек Дронова в эфир вслед за новогодним обращением 2023 года. В итоге люди, как припадочные, начали поклоняться певцу, будто он не ресторанный вокалист на побегушках, а самый настоящий шаман.

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

Ярослав всячески отрицал интерес к эзотерическим практикам, обосновывая выбор псевдонима лишь ярким звучанием и фанатской шуткой. Однако символизм прозвища SHAMAN, как и творческий путь певца, выходит за рамки банальщины. Недаром говорят, что словом можно убить.

Настоящие шаманы, по природе своей, это проводники между духами и живыми существами. Белые шаманы работают с энергией верхнего порядка, ну а черные держат контакт с обитателями нижнего загробного мира. Если певца формально отнести к одной из этих категорий, однозначно, он — черный SHAMAN.

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

Во-первых, прослеживается враждебный лейтмотив текстов песен. Очевидно, что The Beatles популяризировали идею вселенского мира и любви, а Ярослав пошел по другой дороге. Да и с отечественными коллегами у него явный контраст. Пока Ольга Бузова, как кошечка, мурлычет строчку "Я буду делать добро", певец SHAMAN напрашивается на конфликт напыщенной фразой "Я русский всему миру назло".

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Похожая история и с другими композициями Дронова. Так, в треке "Вороны мои" автор рассказывает, что сляжет в земле сырой, пока над ним будет кружиться стая. У шаманов ворон — тотемная птица, и, по легенде, она является проводником в мир мертвых. Что ж, Ярослав, из песни слов не выкинешь. Как бы ни пытался SHAMAN с крестом в клипах каяться, да ангелочка из себя строить, маску с него сорвали его же песни.

Между тем в беседе с Аленой Жигаловой исполнитель признавался, что на сцене предстает совсем другим человеком и чувствует огромную силу. Налицо раздвоение личности. Как шаман, который входит в транс, наш вечно одетый в черное SHAMAN входит в особое состояние. Появилось оно, кстати говоря, когда весь мир начали потрясать смерти, начиная от пресловутого ковида…

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

"Прекрасно понимаю, что многое в жизни предопределено. В финале меня ждет смерть. Разговоры о смерти — моя самая любимая тема. В этой жизни меня вдохновляют смерть и любовь", — так в разное время SHAMAN утверждал в интервью. Слово за слово — певец и сдал себя с потрохами. Что может дать ныне живущим фанат мира мертвых? Ну нет, не высокие вибрации и не ясный свет.

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

И все-таки Ярослав Дронов лукавил, когда уверял, что проще пареной репы. Большая любовь к "Мастеру и Маргарите" Булгакова, а книга, напомним, повествует о приспешниках дьявола, подарила артисту девиз всей жизни. "Никогда ничего не просите, сами все предложат и сами все дадут", — уверен черный SHAMAN.

2 апреля 2023, 20:09
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Праздник во фронтовом блиндаже: в "огоньках" нашли замену Пугачевой и Ротару, поглумились над Фриске и пошутили про патриотизм

Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов

По теме

"Это взаимно": SHAMAN ответил признавшейся ему в любви Собчак

Ярослав Юрьевич Дронов (SHAMAN) певец, композитор

Оконфузившуюся на публике Муцениеце крепко приложили

Оконфузившуюся на публике Муцениеце крепко приложили
Актриса просчиталась. Актриса Агата Муцениеце нередко становится главной героиней публикаций таблоидной прессы. Несмотря на громкие скандалы, в которые попадала звезда, ее внешний вид принято хвалить.

Глубокие морщины и круги под глазами: певица Валерия ужаснула своим видом

Глубокие морщины и круги под глазами: певица Валерия ужаснула своим видом
Певица вышла на связь с поклонниками. Певица Валерия в свои0 54 года даст фору старлеткам отечественной сцены. Певица прекрасно выглядит и может себе позволить экспериментировать со внешностью, выбирать яркие наряды и необычный фасон костюмов.

"Его всего искромсают": подруга Костомарова заявила об эвтаназии для страдающего фигуриста

"Его всего искромсают": подруга Костомарова заявила об эвтаназии для страдающего фигуриста
Близкая приятельница Романа Костомарова затронула болезненную тему. За Романа Костомарова, который вот уже третий месяц находится в больнице Коммунарки, переживают все россияне. Некоторые из них буквально

"Переживает из-за ухода": брошенная на произвол судьбы Королева решилась на отчаянный шаг

"Переживает из-за ухода": брошенная на произвол судьбы Королева решилась на отчаянный шаг
Наташа Королева не теряет надежды все наладить. Некоторое время назад Наташа Королева с ужасом узнала о том, что на одной из радиостанций песни ее теперь под запретом. Произошло это по причине того, что часть ее репертуара затрагивает темы, обсуждать которые нынче нежелательно.

Ожесточение и агрессия? Возвращение Орбакайте в Россию сопряжено с большими проблемами

Ожесточение и агрессия? Возвращение Орбакайте в Россию сопряжено с большими проблемами
Что ждет артистку на родине? В свете последних событий на персону Кристине Орбакайте обращено пристальное внимание публики. Это происходит из-за слов и действий Аллы Пугачевой, которые возмутили внушительную часть россиян.

Выбор читателей

31/03ПтнВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию 01/04Сбт"Сердце рвало": псевдопатриот Газманов сбежал из Москвы после громкого обвинения 01/04Сбт"Клапан подвел": зловонные газы Баскова распугали зрителей концерта 31/03Птн"Опухоль неоперабельная": жизнь Павла Прилучного разделилась на "до" и "после" 01/04СбтСпасите наши души: ликвидированный Борисов всплыл в ледяных водах 01/04СбтЗабитое и в черных пятнах: тело дочери Кончаловского вывалили перед толпой