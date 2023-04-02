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Почему весной выпадают волосы: три главные причины

Почему весной выпадают волосы: три главные причины
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Трихолог назвала основные проблемы способствующих потере волос.

Многие женщины и мужчины весной сталкиваются с неприятным явлением — выпадением волос. По словам трихолога Альбины Хохловой, это нормальное явление. Однако, если несколько главных причин, почему после зимы волосы выпадают в большем объеме.

Во-первых, это общий авитаминоз. К весне организм человека истощен недостатком солнца, свежих овощей и фруктов. Чтобы избежать потери волос, необходимо заранее начать пить курс витаминов и микроэлементов. Какие именно — подскажет анализ крови.

Во-вторых, в течение зимы волосы постоянно подвергаются повреждению. Это и узкие головные уборы, мешающие циркуляции крови, и перепады температур, когда с холодной улицы человек заходит домой, и даже укладочные средства. Последние зачастую твердеют на волосах при морозе, повреждая структуру волосы и утяжеляя его.

И, конечно, нельзя забывать о стрессах, перегрузках, а также ОРЗ и других заболеваниях. Все эти неприятные события отрицательно сказываются на состоянии волосяных луковиц. Они разрушаются, что и приводит к выпадению шевелюры.

Для того, чтобы восстановить красоту волос и вернуть им идеальное состояние, лучше всего обратиться к специалисту. Именно он подскажет, какие процедуры необходимы именно вашей голове.

2 апреля 2023, 02:24
Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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