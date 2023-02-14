Избил в кровь, обрюхатил и вышвырнул в лес умирать: 10 историй о худшем романе на свете

После этих историй вы будете счастливы отмечать День всех влюбленных в одиночестве.

14 февраля – любимый день у влюбленных и самый ненавистный у одиноких. Если вы в этот праздник остались без пары, не отчаивайтесь! Возможно, заботливый Святой Валентин уберег вас от провальных отношений, от которых не смогли спастись герои наших историй.

Из принца в зэки

Мы встречались около полутора лет, и я была так влюблена, что закрывала глаза на очевидные вещи. Мой "принц" жил один в просторной квартире, часто уходил "по делам", оставляя меня одну. Женщина в доме – это удобно, особенно, когда она, ослепленная любовью, не задает лишних вопросов

Однажды он привез домой стопку паспортов и большую сумку с валютой. Не понимая, что к чему, я даже согласилась отсканировать документы. К слову, эта ситуация повторялась не один раз, а я даже не задумалась о том, что с моим парнем что-то не так.

В конце концов мы расстались. Спустя годы я решила узнать, как он там поживает. Телефон был недоступен, тогда я связалась с его сестрой. И каково же было мое удивление, когда я услышала: "Он сидит в тюрьме шесть лет за крупное мошенничество". Так, я узнал, что мой "принц" оказался черным риэлтором, отнимавшим квартиры у алкоголиков и одиноких стариков.

Развратный садист

Однажды мой новый партнер захотел освоить йони-массаж, то есть научиться "щупать девок" в области точки G с максимальной эффективностью. Я подумала, что это могло бы быть полезно для наших отношений, поэтому поддержала его стремление.

Через пару дней он сообщил, что нашел учителя, а заодно предложил мне быть "моделью" на массаже. В назначенный день мы пришли к "гуру", который оказался одноглазым хромым армянином с проплешинами.

Я без одежды и с раздвинутыми ногами расположилась на полу, и целый час два мужика пытались доставить мне удовольствие, но не смогли: я чувствовала себя резиновой куклой из секс-шопа. Пожалуй, более неловких ситуаций в моей жизни не было. Слава богу, с тем парнем мы вскоре расстались. Ах да, с тех пор мне не очень нравятся армяне и йони-массаж.

Псих под прикрытием

На протяжении двух лет отношений я была уверена, что он адекватный. К сожалению, так получилось, что наши прямые стали параллельными, и я объявила о расставании. Реакция была ожидаемая: он, как мне показалось, в силу адекватности остался моим другом.

Зимним вечером мой уже бывший предложил "по-дружески" прокатиться за кофе в его машине. Выбежав из дома в весенней куртке, я запрыгнула в авто и предвкушала латте с ореховым сиропом. Но в пути поняла, что он увозит меня из города, а двери заблокированы.

Кажется, все эти годы он притворялся адекватом, ведь в тот момент он вырвал мой "айфон" и с пеной у рта требовал сказать пароль, чтобы найти переписки с "любовником". После отказа мой телефон полетел в окно, а я – на трассу. Тридцать минут я думала, какой будет моя судьба – смерть от холода или путешествие с сомнительным дальнобойщиком? Благо, у психа проснулась совесть, и он, осыпав оскорблениями, доставил меня домой.

Отец-осеменитель

В 17 лет меня водил на свидания новый кавалер, и одно из них выпало на 14 февраля. Правда, вышло не очень романтичным. Во время наших посиделок в кафе заявилась другая девушка — как оказалось, его бывшая. Дамочка сунула мне в лицо справку о беременности, которая привела меня в шок.

Документ в итоге оказался липовым, но это не спасло наши отношения. Зато помогло им: девчушка все равно залетела и выскочила за него замуж. А я наслаждалась праздничными снимками – в стиле "Беременна в 16".

Голубой вагон

Несколько лет я была влюблена в парня, думая, что это взаимно. Где-то на подсознательном уровне уже звучали свадебные бубенцы и марш Мендельсона, но…

Однажды, поздним зимним вечером, он приехал на такси к моему дому в одном джемпере и кроссовках с бутылкой вина и позвал гулять. Казалось, в этот день отношения выйдут на новый уровень, однако вскоре парень признался, что целовался в одной постели с моим коллегой, а потом предложил ему встречаться ("Дни.ру" не одобряют ЛГБТ-отношений. — Прим. ред.).

Сгорая со стыда, тот самый коллега подтвердил интимную сцену и рассказал, как мой несостоявшийся жених караулил его и преследовал из-за отказа на продолжение "банкета". Пережив отрицание, гнев, торг и депрессию, я заподозрила у себя шизофрению.

Грешник со стажем

Я пишу от лица того самого ужасного и токсичного бывшего. Показал я себя таким в первых же серьезных (насколько они могут быть серьезными у двух стеснительных старшеклассников) отношениях.

О важности радовать свою вторую половинку на День всех влюбленных вспомнил только в тот момент, когда девушка уже протягивала мне какой-то милый подарок. Поэтому на 8 Марта поступил мудрее и, отключив телефон, отправился отмечать его в чисто мужской компании.

К вечеру все же решил поздравить избранницу хотя бы по телефону, но был уже в таком состоянии, что ничего членораздельного из себя выдавить не смог. Ну, и закончил я эти отношения хуже некуда — внезапно, в первые же дни совместной поездки, когда впереди еще были целых две недели отпуска.

В общем, очень надеюсь, что свой лимит кошмарных бывших моя первая избранница исчерпала на мне и теперь окружена такой заботой и лаской, которых достойна на самом деле.

Щедрый дармоед

Уехала в командировку, разрешив парню пожить в моей квартире. А по приезде нашла кучу интересных сюрпризов: чужой блеск для губ и резинки для волос. Последний атрибут, кстати, был обнаружен и в его машине. А дополнили список находок постельное белье, пахнущее чужим парфюмом, и посуда, аккуратно сложенная после мытья. Так аккуратно, как складывают только девушки…

Подлый насильник

Купив шикарное платье, я готовилась к предстоящей свадьбе. А мой жених тем временем увлекся онлайн-играми и попросил оплачивать их с моей банковской карты. Спустя время заметила, что с меня мало-помалу списали 60 тысяч!

Вызвав его на откровенный разговор, выяснилось, что он два месяца скрывал от меня потерю работы и вдобавок подсел на запрещенные вещества, куда и спускал мои деньги, выводя их через игру. В качестве вишенки в конце беседы он меня избил и сломал мне нос. Свадьба, как вы поняли, не состоялась.

Народный артист

Однажды известный артист пригласил меня домой на интервью. Центр Москвы, красивый дом, знаменитые соседи. И вдруг в процессе беседы он говорит: "А ты знаешь, какой я умею делать массаж?". Я, конечно, не знал.



И артист вызвался показать, но для этого попросил снять одежду. Массаж начался и внезапно вышел за рамки общего или спортивного. Словом, начавшееся в субботу интервью закончилось в ночь на понедельник ("Дни.ру" не одобряют ЛГБТ-отношений, — Прим. ред.).

Мы встречались еще пару раз, но в итоге все постепенно сошло на нет. Потом 16 лет я видел его только в телевизоре, а когда встретил в прошлом году на похоронах другого артиста, то он меня не узнал. Или сделал вид.

Мы общались на "вы". Я сделал с ним интервью, но уже без массажа – среди могил был неудобно. Он говорил, а я все думал о его родинке в самом интересном месте, которая много лет назад меня удивила.

Дамочка с ножом

Одна моя любовная новелла выделяется среди прочих: пришлось на своем опыте узнать, что такое аффективный тип личности с наклонностями садиста. Особа, с которой я делил кров, оказалась изобретательна на манипуляции и провокации. В ход шло все: от ежедневных истерик "жертвы" до угроз самоубийством и выдуманной беременности.

Когда дело дошло до погрома квартиры в припадке и размахиваний ножом, пришлось быстро завершить эту сюжетную линию. Вместо картонного сердечка подарил бы человеку сертификат на сеанс терапии, но передаю инициативу кому-нибудь другому, пожалуй.

