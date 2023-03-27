Маммопластика: Почему мы отговорим от огромной груди

Почему пластические хирурги отговаривают пациенток от объемной груди, спросили у ведущего пластического хирурга, основателя клиники "Время красоты" Отари Гогиберидзе.



Красота уже давно не требует жертв. В 21-м веке мода, бьюти-индустрия, эстетическая медицина сделали настолько серьезный рывок вперед, что в большинстве случаев совсем необязательно тратить огромный капитал либо иной ресурс, чтобы стать лучшей версией себя и понравиться окружающим. И все же: что делать тем девушкам и женщинам, которые четко убеждены, что их внешний образ ничего не стоит, если в нем нет выдающейся груди. Ответ очевиден — маммопластика, у которой, впрочем, есть недостатки, которые заслуживают, чтобы их вспомнить.



Интерес к маммопластике связывают в первую очередь с Голливудом и его звездами. Бюст прославленной Памелы Андерсон по сей день будоражит сознание миллионов, а кто-то даже решается на то, чтобы повторить успех кинодивы в плане визуального преображения.

Причины, по которым прекрасный пол столь очаровывается пышной грудью, ясны как день. Чаще всего это красиво, это притягивает взгляды окружающих, придает сексуальный вид телу. Это добавляет раскованности и, конечно, позволяет по-новому самовыражаться в одежде. Отари Гогиберидзе, известный пластический хирург (Москва) делится, что для его пациенток внешний вид груди — это фактор, от которого зависит уверенность и целеустремленность девушки. После пластической операции многие кардинально меняют свою жизнь, строят карьеру, заводят семью. Подобные перемены дают людям стимул и позитив, а значит, можно считать, что поход в клинику в какой-то степени оправдался.

Сейчас уже нет того бума на операции по увеличению груди, какой имел место быть в середине девяностых — начале двухтысячных, что не мешает данному типу пластики занимать первое место в числе наиболее востребованных. Жительницы больших городов и не только всегда стремятся к заботе о физической форме, фигуре, поскольку жизнь в мегаполисах особенно динамичная. Отари Гогиберидзе комментирует, что в его клинику обращаются с различными запросами относительно формы и размера груди. Одним из сильно поразивших доктора, стал заказ на импланты объемом полтора литра. В операции было отказано, т. к. ее первое следствие — вес, который дает неоправданную нагрузку на спину. Кроме того, в практике эстетической медицины не было ни одного случая, когда настолько большая грудь заставила бы ее обладательницу выглядеть более естественно и привлекательно.

Разумеется, не существует единого мнения, какой размер груди считается оптимальным или популярным, здесь идет, в первую очередь, речь идет об индивидуальных параметрах, особенностях строения человеческого тела, поэтому дело совсем не в популярности, а в том, будет ли желаемый размер подходить конкретному человеку. Статистика показывает, что гармоничнее всего на среднестатистических женских фигурах выглядит грудь второго с половиной и третьего размера. И все-таки, несмотря на священный постулат "желание клиента — закон", маммопластика первоочередно обязана анатомии и лишь потом — нашей прихоти.

Среди женщин распространено мнение, что для сохранения красивой формы груди нежелательным будет естественное вскармливание после родов. Специалисты критично относятся к такой точке зрения, отмечая, что малыши крайне нуждаются в молоке матери, поскольку в нем содержится необходимые витамины, а за счет них у новорожденных вырабатывается иммунитет. В то же время, форма груди в любом случае меняется благодаря естественному старению.

Действительно, маммопластика позволяет исправить утраченные формы, однако и ее стоит отложить на более позднее время, т. е. после появления на свет ребенка.

Какими бы ни были представления пациентов о собственной внешности, важно обращаться к специалистам с высокой квалификацией и опытом проведения необходимых процедур и операций. Ведь от этого будет зависеть конечный результат – здоровье и красота пациента.