Венедиктов день: народные приметы 27 марта

Православные чтят память преподобного Венедикта Нурсийского.



История

Сын знатного римлянина Венедикт решил стать отшельником после 20 лет. Три года провел он в пещере на реке Анио, а люди стали совершать к нему паломничества. Кто-то оставался с ним, чтобы продолжить монашескую жизнь.

Согласно преданию, Венедикт воскресил молитвой сына крестьянского.

Основанный святым фундамент стал впоследствии монастырем Монте-Кассино. Умер он там же, а в 1964 был провозглашен покровителем Европы.

Традиции и приметы

Венедиктов день посвящали домашним животным и скотине — мыли, чесали гриву, чистили загоны и конюшни.

Вечером в этот день устраивали семейное застолье с блюдами из молока. Местные знахарки делали заговоры на людей от пьянства.

Если в Венедиктов день прозвучит гром, значит урожай будет хорошим.

Семейную ссору сулило куриное кудахтанье.

А если лошадь спотыкалась, стоило отложить дальнюю дорогу.

Что нельзя делать 27 марта

Запрещено пользоваться острыми предметами, в том числе точить ножи.

27 марта не кололи дрова и отказывались от охоты.

В Венедиктов день не ели мяса, иначе скотина перестанет водиться в хозяйстве.

Стоило позаботиться о близких — не спорить с ними, не ругаться и сдерживать порывы ярости.