Как звезды встречают Пасху

В 2018 году православная Пасха пришлась на 8 апреля. Российские знаменитости, вместе с большей частью страны, празднуют этот светлый день. Как именно они решили встретить Пасху смотрите в фотогалерее Dni.Ru.
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