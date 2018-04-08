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Апрель 8, 2018
просмотры: 123

Как звезды встречают Пасху

567

В 2018 году православная Пасха пришлась на 8 апреля. Российские знаменитости, вместе с большей частью страны, празднуют этот светлый день. Как именно они решили встретить Пасху смотрите в фотогалерее Dni.Ru.

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