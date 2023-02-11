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Когда сеять семена перца на рассаду

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Выращиваем крепкую рассаду.

Об осеннем урожае многие начинают заботиться уже зимой. В это время приступают к посеву семян на рассаду. Этот процесс требует соблюдения некоторых правил. Одно из них – это удачно подобранная дата посева. В этом материале вы найдете ответ на вопрос, когда сажать перец.

Конечно, одного ответа для всех нет, ведь все зависит от региона. Если климат мягкий, можно сеять семена на рассаду. Так, на юге России начинать посев следует уже в первых числах февраля, а на Урале и Московской области – с середины февраля до начала марта.

Кстати, в Подмосковье рассаду пересаживают в теплицу в первых числах мая, передает ОСН. Если речь идет об открытом грунте, то, конечно, это следует делать на месяц позже. Кустикам должно быть не меньше 50-60 дней. Только в таком возрасте они готовы к пересадке. Не забываем, что около двух недель необходимо на проклевывание побегов.

Главное правило для посева семян на рассаду – это окончательное завершение заморозков. Если еще похолодает, то нет никакого смысла начинать.

Если следовать лунному календарю, то то в феврале 2023-го благоприятными для посева перца на рассаду будут следующие дни: 4, 12-14, 17, 19, 22-25, 28. В марте удачными для этого будут эти дни: 4, 17-19, 22, 23, 30.

11 февраля 2023, 08:50
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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