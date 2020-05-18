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Общество

"Надо изолировать от общества!": Тарасова требует наказать избивавшего жен Башарова

Марат Башаров. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Татьяна Тарасова раскритиковала признавшегося в домашнем насилии Марата Башарова. Тренер по фигурному катанию призвала изолировать артиста от общества.
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В конце апреля популярный актер стал гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". В студии он признался, что злоупотреблял спиртными напитками и поднимал руку на жен. За этим последовали два выпуска программы "Пусть говорят", где эксперты обсудили поведение Марата Башарова.

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Марат Алимжанович Башаров актер

 Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

Скандал прокомментировала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она заявила, что пьющий человек никогда не сможет завязать с алкоголем. "Марат, ты что, как праздник, так сразу напиваешься? Все время бьешь этих несчастных женщин, ей-богу!" – обратилась знаменитость к актеру.

Татьяна Тарасова отметила, что Марат Башаров уже давно заслуживает наказания. Она не понимает, почему бывшие супруги никак не реагировали на избиения и не пытались защитить свои права в суде. "Почему эти женщины его прощают? Если им нравится так жить, то что мы можем сделать..." – продолжила наставница.

По словам Татьяны Тарасовой, пока гости обсуждают поступки Марата Башарова на съемочной площадке, артист продолжает пить и избивать возлюбленных. "Он что, совершенно глупый идиот? Если так, то его надо изолировать от общества! Пусть тогда немножко посидит", – высказалась тренер.

Автор: 18 мая 2020, 08:55 Источник: "Пусть говорят" ✓ Надежный источник

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