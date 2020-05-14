"Что-то с мозгами слетело": Роднина жестко отчитала Тарасову

Между Ириной Родниной и Татьяной Тарасовой произошел конфликт. Фигуристка довольно резко ответила на ее высказывание в свой адрес.



Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы ответила на громкие слова Татьяны Тарасовой. Тренер ранее заявила, что Ирина Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию. По словам Тарасовой, в то время у той был рак четвертой степени.

Ирину Родину взбесили такие заявления. Она отметила, что посоветовала бы тренеру "удариться в историю", сообщает Ura.ru. Фигуристка напомнила, что тогда шел 1981 год, а Черкасская умерла от рака намного позже.

Депутат заявила, что комментировать слова Татьяны Тарасовой – не ее работа. "У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело", – добавила она. Также она подчеркнула, что говорить об умершем человеке – грязно.

Отметим, заслуженный тренер СССР известна своими категоричными высказываниями. Так, ранее она сделала заявление об Алине Загитовой. По мнению Татьяны Тарасовой, юная фигуристка уже не вернется в профессиональный спорт.