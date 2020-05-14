"Что-то с мозгами слетело": Роднина жестко отчитала Тарасову

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы ответила на громкие слова Татьяны Тарасовой. Тренер ранее заявила, что Ирина Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию. По словам Тарасовой, в то время у той был рак четвертой степени.
Ирину Родину взбесили такие заявления. Она отметила, что посоветовала бы тренеру "удариться в историю", сообщает Ura.ru. Фигуристка напомнила, что тогда шел 1981 год, а Черкасская умерла от рака намного позже.
Депутат заявила, что комментировать слова Татьяны Тарасовой – не ее работа. "У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело", – добавила она. Также она подчеркнула, что говорить об умершем человеке – грязно.
Отметим, заслуженный тренер СССР известна своими категоричными высказываниями. Так, ранее она сделала заявление об Алине Загитовой. По мнению Татьяны Тарасовой, юная фигуристка уже не вернется в профессиональный спорт.
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