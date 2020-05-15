Престарелый Краско влез в грязный скандал с неадекватным Башаровым

Иван Краско оказался гостем нового выпуска шоу "Пусть говорят", посвященного избиению второй жены Екатерины Архаровой Маратом Башаровым. 89-летний артист высказал свою точку зрения на эту тему, причем весьма необычную.

Уже второй вечер подряд на шоу "Пусть говорят" обсуждают алкоголизм и побои Марата Башарова. Об артисте вспомнила его вторая жена, актриса Екатерина Архарова, которая пострадала от рук артиста еще несколько лет назад. Однако почему-то лишь сейчас она решила дать делу ход.

Актриса объявила о том, что вновь будет подавать в суд в надежде поквитаться с бывшим мужем за старые обиды. К обсуждению привлекли людей, которые тесно (и не очень) знакомы с Маратом Башаровым и не первый год слышат о его проблемах в личной жизни и с алкоголем.

Не остался в стороне даже 89-летний актер Иван Краско. Для начала артист напомнил, что с его старшим сыном Андреем Марат Башаров был хорошо знаком. Кроме того, у Андрея Краско, и это не секрет, тоже были проблемы с алкоголем. В своей речи Иван Краско попытался образумить Марата Башарова. А еще престарелый артист выдвинул версию, что актер не просто так поднимал руку на супругу. Дескать, Екатерина Архарова могла сама провоцировать мужа на столь ужасные действия.

"Марат, если ты меня слышишь и видишь, я обращаюсь к тебе персонально. Дело, конечно, главным образом, в тебе. Ты должен взять себя в руки, ты должен, прежде всего, себя уважать. Ты видишь, что из-за тебя творится? Если человек неадекватен, то это, между прочим, тоже не одностороннее дело, а обоюдное... Понимаете, нет дыма без огня", – выступил с пламенной речью Иван Краско.

Екатерина Архарова немедленно отреагировала. Она заявила, что Марату Башарову причины для насилия были попросту не нужны. Артистка высказала мнение, что он сам себе враг, и пока тот лично не захочет себе помочь, чужие усилия окажутся бесполезными.