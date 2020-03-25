Биологическая война: названа сенсационная причина пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса COVID-19 – элемент биологической войны
Запада, уверен Никулин. По его словам, подобные инфекции – дело рук американцев,
которые разрабатывают биологическое оружие и тестируют его в масштабах всей
планеты.
Пандемию коронавируса эксперт назвал репетицией будущей глобальной биологической войны. Он предположил, что в арсенале у Соединенных Штатов есть вирусы пострашнее COVID-19.
Коронавирус, полагает Никулин, является изобретением американских ученых. Появление COVID-19 в Китае неслучайно, ведь Поднебесная является главным геополитических оппонентов Соединенных Штатов, приводит слова эксперта портал "Царьград".
Ранее на роль США в распространении коронавируса указывал канадский политолог Лэрри Романофф. По его мнению, COVID-19 был создан в военной лаборатории Форт-Детрик, штат Мэрилэнд. Такой вывод аналитик сделал на основании исследований японских и тайваньских исследователей.
О руке Вашингтона говорил и бывший советник президента Сергей Глазьев. Коронавирус, уверен он, был создан с чисто геополитическими целями, чтобы ослабить Россию и США.
Напомним, что в среду, 25 марта, президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса. Глава государства предложил меры по поддержке граждан и экономики, а также объявил о переносе даты всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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