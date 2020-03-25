Заразились в Сибири: объявлено о российском происхождении коронавируса

В СМИ появилась любопытная теория о происхождении коронавируса COVID-19. В распространении смертоносной заразы по всему миру обвинили Россию.



Китайцы могли заразиться коронавирусом в России, а затем поехали распространять инфекцию на родину. Об этом говорится в материале на украинском портале "Обозреватель".



По мнению автора статьи, китайские специалисты заразились COVID-19 осенью. По время посещения центра вирусологии и биотехнологии под Новосибирском взорвался баллон, неподалеку находилась делегация из КНР.

В новосибирском центре, утверждает автор, хранятся образцы самых опасных вирусов. Из-за взрыва зараза попала на членов китайской делегации, а те, не зная о заражении, поехали домой и начали распространять вирус по КНР. Российские власти факт утечки коронавируса из центра под Новосибирском отрицали, приводит слова автора материала портал "Царьград".

О том, что COVID-19 мог появиться в России, ранее писала блогер Лена Миро. По ее мнению, зараженных в нашей стране гораздо больше, чем утверждает официальная статистика.

Миро вспомнила, что в декабре некоторые ее знакомые перенесли некую "страшную болезнь", симптомы были схожи с COVID-19: сильный кашель, температура. "У меня есть весомые подозрения, что коронавирус изначально пришел из России", – написала блогер.

На 25 марта COVID-19 по всему миру заразились почти 500 тысяч человек, число жертв превысило 16 тысяч, около 100 выздоровели. Наибольшие темпы распространения коронавируса отмечаются в США, Испании и Италии.

В России за последние сутки выявлено 163 новых случая заражения, общее число заболевших составило 658. Большая часть новых случаев коронавируса выявлена в Москве – 120. Также COVID-19 обнаружен у жителей Московской, Тульской, Оренбургской, Брянской областей, Крыма, Якутии и других регионов.

Для борьбы с коронавирусом по всей России закрываются ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Бизнес несет убытки, однако в правительстве обещают поддержать предпринимателей.