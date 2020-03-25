Путин объявил об экстренных мерах из-за коронавируса

"Я буду просить вас прийти и высказать мнение по этому вопросу, я к этому серьезно отношусь. Но абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей", – сказал Путин. Ранее предполагалось провести голосование по конституционным изменениям 22 апреля.
Также президент объявил следующую неделю – с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля – нерабочей с сохранением заработной платы.
Глава государства озвучил ряд социальных мер. Прежде всего они направлены на поддержку семей с детьми. Социальные пособия и льготы будут автоматически продлены, справки, подтверждающие право на льготу, предоставлять не нужно. "Если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не нужно регулярно подтверждать уровень доходов", – сказал Путин.
Кроме того, государство исполнит обязательства по выплатам ветеранам в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Семьи с детьми до трех лет будут ежемесячно получать дополнительно пять тысяч рублей.
Президент также предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Государство окажет поддержку и предпринимателям: малому и среднему бизнесу Путин предложил дать шестимесячную отсрочку на выплату налогов кроме НДС.
Оказавшиеся в сложной ситуации предприятия защитят от банкротства. Президент предложил шестимесячный мораторий на подачи кредиторами заявлений о несостоятельности и взимании штрафов. Кроме того, Путин объявил о снижении размера страховых взносов до 15%, но лишь для тех заработных плат, размер которых превышает МРОТ.
Отдельно президент остановился на двух мерах. Первая - обложить налогом в 15% доходы в виде процентов и дивидендов тех, которые выводятся из России на зарубежные счета. Путин попросил правительство принять необходимые меры.
Также президент озвучил инициативу о взимании налога 13% с дохода граждан по депозитам свыше миллиона рублей. По словам Путина, такими вкладами располагает примерно 1% населения страны.
Все дополнительные поступления в бюджет будут направлены на поддержку семей с детьми, людей, столкнувшихся с безработицей или оказавшихся на больничном, заверил глава государства. "Все меры сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность, если государство, общество, граждане, будут действовать вместе. Нужно помнить о личной ответственности", - заключил Путин.
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