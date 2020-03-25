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Бунт и хаос: обрисовано печальное будущее России из-за коронавируса

Коронавирус-2020 - последние новости. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС/www.globallookpress.com
Распространение коронавируса может серьезно обострить социальную обстановку в России. Из-за закрытия предприятий миллионы мигрантов могут потерять работу. От отчаяния оставшиеся без средств к существованию люди способны пойти на крайние меры. 

Продолжение: Объявлены жесткие меры против коронавируса в Москве
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Как себя поведут десятки миллионов людей, если из-за пандемии коронавируса начнут массово закрываться предприятия? Таким вопросом задается журналист Владимир Хомяков. Он не исключил, что в случае осложнения ситуации в России и массовых увольнений мигранты могут пойти на дестабилизацию обстановки.

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Проблема здесь не столько в коронавирусе, сколько в самом факте пребывания в России миллионов граждан других стран, причем многие из них – молодые. Опасность представляет и их сплоченность в устойчивых группах по этническому признаку, а также отличия в менталитете от коренного населения, считает Хомяков.

Журналист считает, что катализатором дестабилизации в России могут стать события в Афганистане. После ухода американцев власть захватят талибы, которые спровоцируют гражданскую войну в государствах Средней Азии. В итоге люди побегут от нестабильности в Россию.

"Число мигрантов вырастет многократно, и поскольку жить им будет негде и есть нечего, неизбежно начнутся погромы, и вооруженные толпы двинутся "восстанавливать справедливость", – написал журналист в статье на портале "Царьград".

Напомним, что на 25 марта число зараженных коронавирусом COVID-19 приближается к 500 тысячам. Государства ограничили авиасообщение, закрыли границы. Серьезные карантинные мероприятия приняты и в России, закрыты кинотеатры, ночные клубы и другие развлекательные заведения.

Непростые времена переживают и торговые центры. Из-за распространения коронавируса их посещаемость резко упала. Владельцы предупредили о возможном дефолте на триллион рублей. О мерах помощи предпринимателям накануне объявили в Москве: из-за COVID-19 уплату авансовых платежей по налогу на имущество для предприятий в сфере общественного питания, гостиниц, спортивных учреждений продлили до конца текущего года.

Автор: 25 марта 2020, 14:58

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