Миллионы обнищают: предсказаны страшные последствия коронавируса для россиян

Из-за распространения коронавируса мировая экономика может
претерпеть болезненные изменения. Россия привыкла жить под экономическими
санкциями, поэтому в первое время в мировой кризис наша страна войдет мягче, чем
другие.
При этом российская экономика сильно зависит от цен на нефть. И хотя многие в экспертном сообществе настроены оптимистично и предсказывают скорое восстановление стоимости черного золота на мировых рынках, есть и те, кто считает, что нынешнее падение – это надолго.
Россиянам, многие из которых живут за чертой бедности, придется уже туже затянуть пояса. Как пишет "Правда.ру", стоит готовиться к росту цен на бытовую технику, лекарства, автомобили, некоторые импортные продукты.
При этом на российском рынке доля импортных потребительских товаров приближается к 40%, а продовольствия – к 25%. Не исключен рост цен и на алкогольную продукцию, менее доступны станут автомобили.
Напомним, что на 12 марта коронавирусом Covid-19 по всему миру заражены более 120 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения признала происходящее пандемией. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус предрек в ближайшее время рост числа зараженных и количества смертей.
Продолжает ухудшаться и ситуация на фондовых биржах и валютном рынке. На 13 марта Центробанк России повысил курс доллара до 74,02 рубля и евро – до 83,65.
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