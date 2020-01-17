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Общество

"Будет несравненно хуже": Михаил Мишустин получил странное пожелание

Михаил Мишустин. Фото: Russian State Duma/via/www.globallookpress.com
После того как СМИ сообщили, что новый премьер-министр России Михаил Мишустин не чужд творчества, к чиновнику обратился лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Он в стихотворной форме передал главе кабмина весьма странное пожелание.

Продолжение: Одноклассники Михаила Мишустина раскрыли тайны его юности

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Поэт Александр Вулых, автор текста песни "Зола" Григория Лепса, рассказал журналистам, что музыку к композиции написал Михаил Мишустин. Согласно данным на официальном сайте Российского авторского общества, полный тезка нового премьер-министра стал автором музыки и к песне "Настоящая женщина", сообщает URA.ru. Даты рождения композитора и чиновника тоже совпадают. Все это наводит на мысль, что речь идет об одном и том же человеке.

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Как отметили многие коллеги Мишустина по Федеральной налоговой службе, он принимал участие в художественной самодеятельности в стенах ведомства, удивляя талантами. По всей видимости, руководствуясь "творческим родством" с новым премьер-министром, музыкант Сергей Шнуров обратился к нему в стихотворной форме.

"Наставления есть новому премьеру/ От меня как обывателя и тоже/ Сочинителя для Лепса песен в меру..." – продекламировал певец, от лица лирического героя заявив, что согласен и на уничтожение образования, и на понижение зарплат, и на повышение пенсионного возраста хоть до 100 лет.

"Пусть всем будет несравненно хуже", – отмечает герой стихотворения Шнурова. На такие лишения он готов пойти, лишь бы Россия одержала победу в "Евровидении".

"Речь же о России и престиже", – пояснил Шнуров.

Автор: 17 января 2020, 13:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет премьер-министр России Михаил Мишустин

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