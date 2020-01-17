"Будет несравненно хуже": Михаил Мишустин получил странное пожелание

Поэт Александр Вулых, автор текста песни "Зола" Григория Лепса, рассказал журналистам, что музыку к композиции написал Михаил Мишустин. Согласно данным на официальном сайте Российского авторского общества, полный тезка нового премьер-министра стал автором музыки и к песне "Настоящая женщина", сообщает URA.ru. Даты рождения композитора и чиновника тоже совпадают. Все это наводит на мысль, что речь идет об одном и том же человеке.
Как отметили многие коллеги Мишустина по Федеральной налоговой службе, он принимал участие в художественной самодеятельности в стенах ведомства, удивляя талантами. По всей видимости, руководствуясь "творческим родством" с новым премьер-министром, музыкант Сергей Шнуров обратился к нему в стихотворной форме.
"Наставления есть новому премьеру/ От меня как обывателя и тоже/ Сочинителя для Лепса песен в меру..." – продекламировал певец, от лица лирического героя заявив, что согласен и на уничтожение образования, и на понижение зарплат, и на повышение пенсионного возраста хоть до 100 лет.
"Пусть всем будет несравненно хуже", – отмечает герой стихотворения Шнурова. На такие лишения он готов пойти, лишь бы Россия одержала победу в "Евровидении".
"Речь же о России и престиже", – пояснил Шнуров.
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