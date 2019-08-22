Мария Захарова сразила кавказцев лезгинкой

Сначала дипломат посетила секцию обучения кавказским танцам. После этого она вышла в центр круга танцевать в паре с профессиональным танцором.
Окружающие поддержали инициативу Захаровой. Они стали бурно аплодировать.
Отметим, что перед этим политик провела брифинг среди молодежи. Она вступила с ними в оживленную дискуссию и отвечала на различные вопросы.
По словам Марии, ранее ей не приходилось танцевать лезгинку. И уж тем более она нигде не училась этому профессионально.
"А как раз меня учили на форуме "Машук". У них одна из секций – обучение кавказским танцам", – пояснила представитель МИД.
Напомним, что подобные танцевальные инициативы от дипломата уже исходили ранее. В 2016 году на приеме в рамках саммита Россия – АСЕАН она сразила всех наповал "Калинкой" в своем исполнении.
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