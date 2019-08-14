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Общество

"Утопила в туалете": Борисов оторопел от признания беременной детоубийцы

Дмитрий Борисов. Фото: instagram.com/ddborisov
Беременная Екатерина Лаврова из Подмосковья забила до смерти своего годовалого сына. Шоумен Дмитрий Борисов не смог пройти мимо этой истории. Отец скончавшегося ребенка Денис Маслов появился в эфире ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале.
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В студии Маслов рассказал, что произошло в тот роковой день. По словам Дениса, он, его супруга и их первенец Андрей гуляли на детской площадке около дома. Мальчик капризничал, чем очень раздражал Екатерину. Молодая мама была резка с малышом. Увидев реакцию супруги, Денис принял решение завершить прогулку. Семейство вернулось в квартиру.

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 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Дмитрий Дмитриевич Борисов

Дмитрий Дмитриевич Борисов Телеведущий

"Я его поставил к стеночке, как обычно. Он сам доходил до дивана, где мы его переодеваем. Я пошел на балкон курить, общался в этот момент по телефону с другом. Я слышал, он плакал, как с улицы я его нес, поэтому я не особо на это обратил внимания. Я думал, капризничает просто. Но, когда я услышал этот стук, глухой шум, я сразу подбежал. Я смотрю, он лежит на полу, и у него изо рта шла кровь. Она стоит рядом с ним и плачет", – поведал Маслов в эфире ток-шоу "Пусть говорят".

Денис взял на руки сына, пытался его реанимировать. Вызвал скорую, мальчика госпитализировали. Врачи неделю боролись за жизнь ребенка, но так и не смогли спасти.

В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" стало известно, что Денис и Катя познакомились еще в пятом классе. Они росли в одном интернате, окончив который стали жить вместе. Лаврова получила квартиру от государства как сирота. Влюбленные не пошли в ЗАГС даже после того, как у них родился первенец, сын Андрей.

На съемочной площадке появилась и сама Екатерина Лаврова. 23-летняя девушка рассказала, как погубила своего первенца. "Я его кидала на диван, а потом на пол, но убивать его я не хотела", – сообщила Екатерина Дмитрию Борисову, который оторопел от услышанного. Лаврова добавила, что закрывала Андрюше рот рукой, чтобы соседи не слышали его криков.

Многие друзья и родственники Лавровой сомневаются, что она, находясь на шестом месяце беременности, могла забить сына. Близкие девушки, подозревают, что та себя оговаривает, прикрывая мужа. Более того, возможно, Лаврову заставила взять на себя вину свекровь Мария Маслова. Мать Дениса считает, что погибший Андрюша мог быть рожден от другого мужчины, якобы Катя забеременела, когда ее сын был в армии.

Мария Маслова во всем обвиняет невестку. В эфире "Пусть говорят" женщина намекнула, что Екатерина опасна для себя и окружающих.

"Мы одну оставить ее боимся, чтобы она что-то с этим малышом нерожденным не сделала. Мы же не знаем, что у нее в голове. У нее же уже был ребенок, она его просто утопила в туалете. Говорит, в электричке у нее выкидыш случился. Она говорила сыну, что вроде как он живой родился, но она перепугалась, не знала, что делать, и спустила его в туалет", – вспомнила Маслова в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят".

Екатерина Лаврова прокомментировала заявление свекрови. Девушка отметила, что выкидыш случился на малом сроке беременности.

Автор: 14 августа 2019, 16:09

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Почему не в тюрьме сидит,там ей место.
Гость
Ответить
В зону ее <цензура>.там бы ей показали.
Гость
Ответить
В КП была статья про эту маргинальную молодую семью.
1

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