"Мы не спим с ним пять лет": известная певица заявила о разводе в гостях у Борисова

Известная певица Милена Дайнего собирается уйти от мужа. В студии программы "Пусть говорят" на Первом канале артистка рассказала, что ее супруг – мастер пускать пыль в глаза.

Милена Дайнего шесть лет назад вышла замуж за москвича-миллиардера вдвое старше себя. Артистка рассказывала, что ее избранник – Евгений Самусенко – хозяин огромного состояния, виллы в Ницце и нескольких квартир в центре Москвы. Мол, возлюбленный много лет занимался золотодобычей, чем и нажил баснословные богатства.

Между тем в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Милена Дайнего рассказала шоумену Дмитрию Борисову, что Евгений Самусенко никогда не был миллиардером. Он только притворялся богачом, а на самом деле давно разорен.

"Мой муж никогда не был олигархом, и эта вся история и сказка практически выдумана нами двумя. Я выходила замуж по безумной любви. Это на самом деле для меня была сказка, так как я не первый раз замужем. У меня очень ужасный брак был первый: я потеряла ребенка – меня избил муж. Долгое время я не могла в себя прийти и никому не верила", – призналась артистка.

По словам Милены, с Евгением она познакомилась через интернет. Самусенко был всего лишь автором книг по психологии.

"Не было никаких вилл в Ницце. Тот Rolls-Royce, который был у нас на свадьбе, мне прислал президент Дагестана, чтобы подарок сделать, так как я выступала до этого в Дагестане", – призналась в студии "Пусть говорят" артистка.

Более того, Евгений, по словам Милены, только и делает, что лежит на диване. Он живет на доходы от сдачи в аренду квартиры. К тому же с некоторых пор она вынуждена платить по кредитам мужа. Три года назад Самусенко взял деньги в банке и не вернул, в итоге приставы арестовали счета супругов. Теперь часть доходов Дайнего идет на погашение долгов.

"Мы не спим с ним пять лет. Он лишил меня секса, лишил чувства материнства. За шесть с половиной лет, которые мы живем, мне даже ребенка из детского дома не разрешили взять. И как снег на голову: он набрал кредитов три года назад", – озвучивала список претензий артистка.

В ток-шоу "Пусть говорят" появился и сам Евгений Самусенко. По словам мужчины, он никогда не говорил, что имеет отношение к золотодобыче. "Полнейшая ерунда, я в студенческие годы занимался не золотодобычей, а ездил в геологоразведку золота, ходил по тайге, искал золото", – отметил он.

Самусенко сообщил, что всегда хотел ребенка. Именно для продолжения рода он когда-то женился на Дайнего. Однако супруга постоянно откладывала этот вопрос на потом, была сконцентрирована только на карьере.

"Милена в момент свадьба была просто женщиной. Я не женился на певице, авторе стихов, авторе музыки. Женщина как таковая и автор стихов и музыки – это совершенно два разных понятия", – рассудил Самусенко в студии "Пусть говорят".

Евгений не стал отрицать, что сейчас у него финансовые трудности, однако в ближайшие несколько месяцев он обещал уладить этот вопрос. Самусенко не хочет разводиться с супругой, однако, если Дайнего собирается от него уйти, он примет ее решение со смирением.

В конце программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов помог пока еще супругам договориться. Милена и Евгений дали слово, что покончат со скандалами и мирно оформят бумаги о расторжении брака.