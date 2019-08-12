"Мы не спим с ним пять лет": известная певица заявила о разводе в гостях у Борисова

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Там мясо!": врачи не могут справиться с обильным кровотечением у Цой
"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
"Куда интересней Богомолова": Собчак застукали целующейся в туалете
Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"
партнеры
Понедельник 12 августа
Лента новостей
17:45
Знаменитый спортсмен погиб в автокатастрофе
16:44
В Красноярске на складе произошел пожар
16:37
"ЕР" и МЧС создадут учебные центры для волонтеров
16:01
Светлана Лобода – суперзвезда фестиваля PaRUS-2019 в Дубае
14:51
Порошенко прикрылся детьми от разъяренной толпы
14:32
Как отрастить красивую и густую бороду
13:28
На Украине взвыли из-за изящного жеста Путина в Крыму
12:45
Поступок сына Фриске возмутил Шепелева
12:45
Ольга Бузова спровоцировала новые слухи о романе с резидентом Comedy Club
12:23
Порошенко вызвали на допрос
11:58
Тайное фото Алины Загитовой вызвало переполох
11:55
Отправленному в отставку Лукашенко плюют в лицо
11:30
В центре Нью-Йорка готовятся к гламурным поминкам по похороненной в Торонто Вербер
11:23
"Как она обошлась со Степаненко": Брухунову назвали страшной и кривой
11:17
Ани Лорак заподозрили в беременности
11:07
Новый переворот: Зеленский начал получать угрозы
11:07
Вслед за Пугачевой: 68-летний Газманов высказался о рождении очередного ребенка
11:06
Психологическое бесплодие: как эмоции влияют на зачатие
10:49
Метод "Ракета": как победить прокрастинацию
10:38
Сокрушительное поражение Анастасии Заворотнюк
10:30
Известная модель Playboy умерла в Москве
10:25
Москвичам наконец-то пообещали лето
10:04
На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли дорогу туристам
10:04
Обратившаяся к любовнику Кудрявцева объявила о рождении ребенка
09:34
"С пирамиду Хеопса": гигантский астероид летит к Земле
09:29
Брежнева оказалась в эпицентре ЧП во время выступления
08:39
Появилась информация о разводе звезды Comedy Woman
08:31
Гороскоп на неделю
08:18
Сын Алены Водонаевой не выходит на связь
08:15
Сильный паводок обрушился на Хабаровский край и Приамурье
06:02
Убийца и угонщик сбежали из психбольницы в Волгоградской области
04:03
Жуткое ДТП в Подмосковье унесло пять жизней
02:12
Бородина поделилась заветной мечтой
00:06
"Из-за бессилия": в Киеве началась паника после визита Путина в Крым
23:06
Десятки россиян застряли в Турции из-за поломки самолета
22:14
"Издеваетесь над ребенком!": Рудковская показала беспощадные тренировки сына
20:05
Миддлтон выдвинула друзьям неожиданное требование
18:02
Влад Топалов довел беременную сестру до слез
16:54
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 августа 2019 года
16:38
Невеста Тимати столкнулась с опасностью во время беременности
16:04
Меган Маркл оказалась в центре незаконной аферы
15:45
"Незазвездившаяся звезда!": Бузова растаяла в объятиях мужской толпы
15:19
Зеленскому указали на место между Россией и США
14:36
Подруга рассказала о последнем дне Аллы Вербер
13:42
"Дешевка!": Солнцев раскрыл подноготную грязного скандала с Фадеевым
13:11
Волочкова устроила шоу в массажном кабинете
12:52
Депутат призвал сажать в тюрьмы зачинщиков беспорядков на митингах
12:16
"Мисс шарм": Королева в бикини соблазнила россиян
11:55
Володин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
11:34
Стало известно о свадьбе Бондарчука
11:16
Приступы участились: экс-супруга Данко перестала выходить из дома
10:40
"Девка деловая": дочь Галкина рассказала о пользе клубники
06:34
Младшая дочь Бородиной поразила неожиданным заявлением
03:05
"Вкусная и сладкая": Волочкова распахнула ноги перед новым другом
01:14
Маркл использовала принцессу Диану ради собственной выгоды
23:09
Жадность и несоразмерные понты: что сгубило отношения Фадеева и Наргиз
20:09
"Счастливые фото-матери": Седокову и Рудковскую требуют ограничить в Сети
18:35
В Сети сообщили о разочаровании Дудя в организаторах митинга на проспекте Сахарова
18:16
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 августа 2019 года
17:28
Осужденный Александр Кокорин показал лучший результат в колонии
16:37
Есть пострадавшие: на севере Москвы пассажирский автобус влетел в отбойник
15:54
Путин преподал жесткий урок нахалу Зеленскому
15:22
"Отрастившая" второй подбородок Асмус стала копией Харламова
15:00
Пострадали дети: в Курганской области перевернулся автобус
14:51
Бывший муж Арнтгольц кардинально пересмотрел свои взгляды
14:13
19-летняя дочь Маликова устала от тотального контроля
14:07
Знаменитый художник скончался от рака
13:37
"Красота естественная": Дайнеко показала фото без макияжа и ретуши
12:58
Поклонники Лорак разнесли ее бывшего мужа
12:26
Гоша Куценко спас незнакомца на улице
12:04
Официальное заключение: Вербер была инфицирована
11:48
Исаева раскрыла связь Вербер и Началовой
11:09
Утопающая в наслаждении Волочкова предстала в ультракоротком платье
10:30
Похудевшая Лолита показала обновленное тело в купальнике
10:18
"До сих пор жалею": пережившая серьезную травму Цой откровенно высказалась об опьянении
08:14
"Труп невесты": Анну Хилькевич разругали за макияж
07:30
Пора на покой: заявлено об отставке засидевшегося Лукашенко
04:22
Позарилась на чужое: Леди Гагу обвиняют в хищении песни
02:01
"Никакой пользы": врач рассказал о вреде красного вина
00:18
"Как на кладбище": странное фото Бузовой ужаснуло народ
21:52
"До печеночных алкогольных колик": возмущенной Рудковской прилюдно дали под дых
21:43
В Подмосковье рабочие покрасили асфальт в черный цвет
21:27
Совет на выходные
21:13
Сканируют: происходящее у Крымского моста повергло людей в шок
21:04
Обнародованы снимки Пугачевой без ретуши
20:56
Под Москвой сильный ветер повалил деревья
20:40
Число пострадавших под Ачинском выросло до 9
20:31
Водонаева высмеяла неумеренное хвастовство Тимати
20:15
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
19:58
Умер тренер сборной России по бейсболу
19:52
Дакота попала в ДТП
19:49
Россия жестко ответила на дерзкую провокацию Японии
19:26
В "ЕР" выступили против запрета проносить собственную еду в кинозалы
19:25
В Минкультуры предложили запретить россиянам проносить еду в кинотеатры
19:07
"Фигура – огонь!": Галкин в мокрой майке возбудил россиянок
18:46
Рудковская обещала миллион за встречу с жирными потными мужиками
18:27
Под Ачинском снова прогремели взрывы
18:22
Вербер получила мистический знак перед смертью
17:56
В Ижевске автомобиль сбил маленького ребенка на велосипеде
17:52
"А туфли зачем?": Канделаки "разнесли" за нелепый образ на пляже
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вслед за Пугачевой: 68-летний Газманов высказался о рождении очередного ребенка
"Счастливые фото-матери": Седокову и Рудковскую требуют ограничить в Сети
"Отрастившая" второй подбородок Асмус стала копией Харламова
Путин преподал жесткий урок нахалу Зеленскому
Жадность и несоразмерные понты: что сгубило отношения Фадеева и Наргиз
Маркл использовала принцессу Диану ради собственной выгоды
Шоу-бизнес

"Мы не спим с ним пять лет": известная певица заявила о разводе в гостях у Борисова

Дмитрий Борисов. Фото: пресс-служба Первого канала
Известная певица Милена Дайнего собирается уйти от мужа. В студии программы "Пусть говорят" на Первом канале артистка рассказала, что ее супруг – мастер пускать пыль в глаза.
прочитано 1847 раз

Милена Дайнего шесть лет назад вышла замуж за москвича-миллиардера вдвое старше себя. Артистка рассказывала, что ее избранник – Евгений Самусенко – хозяин огромного состояния, виллы в Ницце и нескольких квартир в центре Москвы. Мол, возлюбленный много лет занимался золотодобычей, чем и нажил баснословные богатства.

ПО ТЕМЕ

"Страшно из дома выходить": перепуганная Кравец бросилась к Борисову за помощью

Забили насмерть: Борисов обнародовал детали жуткой смерти двухлетней девочки

 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Дмитрий Дмитриевич Борисов

Дмитрий Дмитриевич Борисов Телеведущий

Между тем в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Милена Дайнего рассказала шоумену Дмитрию Борисову, что Евгений Самусенко никогда не был миллиардером. Он только притворялся богачом, а на самом деле давно разорен.

"Мой муж никогда не был олигархом, и эта вся история и сказка практически выдумана нами двумя. Я выходила замуж по безумной любви. Это на самом деле для меня была сказка, так как я не первый раз замужем. У меня очень ужасный брак был первый: я потеряла ребенка – меня избил муж. Долгое время я не могла в себя прийти и никому не верила", – призналась артистка.

По словам Милены, с Евгением она познакомилась через интернет. Самусенко был всего лишь автором книг по психологии.

"Не было никаких вилл в Ницце. Тот Rolls-Royce, который был у нас на свадьбе, мне прислал президент Дагестана, чтобы подарок сделать, так как я выступала до этого в Дагестане", – призналась в студии "Пусть говорят" артистка.

Более того, Евгений, по словам Милены, только и делает, что лежит на диване. Он живет на доходы от сдачи в аренду квартиры. К тому же с некоторых пор она вынуждена платить по кредитам мужа. Три года назад Самусенко взял деньги в банке и не вернул, в итоге приставы арестовали счета супругов. Теперь часть доходов Дайнего идет на погашение долгов.

"Мы не спим с ним пять лет. Он лишил меня секса, лишил чувства материнства. За шесть с половиной лет, которые мы живем, мне даже ребенка из детского дома не разрешили взять. И как снег на голову: он набрал кредитов три года назад", – озвучивала список претензий артистка.

В ток-шоу "Пусть говорят" появился и сам Евгений Самусенко. По словам мужчины, он никогда не говорил, что имеет отношение к золотодобыче. "Полнейшая ерунда, я в студенческие годы занимался не золотодобычей, а ездил в геологоразведку золота, ходил по тайге, искал золото", – отметил он.

Самусенко сообщил, что всегда хотел ребенка. Именно для продолжения рода он когда-то женился на Дайнего. Однако супруга постоянно откладывала этот вопрос на потом, была сконцентрирована только на карьере.

"Милена в момент свадьба была просто женщиной. Я не женился на певице, авторе стихов, авторе музыки. Женщина как таковая и автор стихов и музыки – это совершенно два разных понятия", – рассудил Самусенко в студии "Пусть говорят".

Евгений не стал отрицать, что сейчас у него финансовые трудности, однако в ближайшие несколько месяцев он обещал уладить этот вопрос. Самусенко не хочет разводиться с супругой, однако, если Дайнего собирается от него уйти, он примет ее решение со смирением.

В конце программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов помог пока еще супругам договориться. Милена и Евгений дали слово, что покончат со скандалами и мирно оформят бумаги о расторжении брака.

Автор: 12 августа 2019, 17:40

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Опять я
Ответить
Милена Дайнего ? Батюшки, я даже не в курсе, кто это...
1

Популярные темы форума

Политика

Россия жестко ответила на дерзкую провокацию Японии
Лукашенко доигрался: в Белоруссии объявили о дефолте
Окружение Зеленского встало на сторону Путина
Вернувшегося на Украину Порошенко отправляют в тюрьму

Шоу-бизнес

"Мы не спим с ним пять лет": известная певица заявила о разводе в гостях у Борисова
Заносчивая Маркл избавилась от друзей принца Гарри
Конец холостой жизни: красотка окольцевала Рому Желудя
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 августа 2019 года

Проишествия

В небе задымился самолет с пассажирами
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре

Lifestyle

Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Терминатор-6": в кого превратился сыгравший молодого Джона Коннора актер
Шоу-бизнес

Сокрушительное поражение Анастасии Заворотнюк

У актрисы обнаружились новые проблемы
Шоу-бизнес

В центре Нью-Йорка готовятся к гламурным поминкам по похороненной в Торонто Вербер

Модники льют слезы
Шоу-бизнес

"Дешевка!": Солнцев раскрыл подноготную грязного скандала с Фадеевым

Шоумен поделился своим видением ситуации

Шоу-бизнес

"Издеваетесь над ребенком!": Рудковская показала беспощадные тренировки сына

Продюсер шокировала народ

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сати Казанову ждет пополнение в семье
Двое детей: Гогену Солнцеву сообщили радостное известие

Фоторепортажи

Богомолова перекосило рядом с Собчак
Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве
Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике
Жуткие последствия пожаров в Сибири

Спорт

"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева
Амбициозная Шарапова с треском провалилась
Стихия унесла жизнь знаменитой спортсменки
"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой

Регионы

Сканируют: происходящее у Крымского моста повергло людей в шок
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru