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Общество

Дети отправили доживать на кладбище: мать-героиня залила слезами студию Борисова

Дмитрий Борисов. Фото: пресс-служба Первого канала
К Дмитрию Борисову обратилась пожилая женщина из Нижегородской области. Мать-героиня Татьяна Комиссарова рассказала, что родная дочь пытается оставить ее без крыши над головой. В студии программы "Пусть говорят" на Первом канале выяснилось, что все не так однозначно.
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Татьяна Комиссарова поведала, что всю жизнь посвятила воспитанию пятерых детей: поставила на ноги троих сыновей и выдала замуж двух дочерей.  Двадцать лет назад от государства она получила две квартиры на одной лестничной клетке. До поры до времени квадратных метров всем хватало, семья жила мирно.

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Дмитрий Дмитриевич Борисов

Дмитрий Дмитриевич Борисов Телеведущий

Интересы родительницы и детей столкнулись после того, как, по словам Комиссаровой, она решила купить одному из сыновей, Игорю, однокомнатную квартиру. Деньги на приобретение жилплощади она взяла в кредит.

Как только Татьяна оформила на себя покупку, ее младшая дочь Оксана Елисеева попросила продать ей эту жилплощадь. Комиссарова согласилась, переоформила жилье на наследницу, однако обещанных денег так и не увидела.

В студии программы "Пусть говорят" мать-героиня, содрогаясь от рыданий, рассказала ведущему Дмитрию Борисову, что из-за кредита едва сводит концы с концами и не может оплачивать коммунальные платежи.

"Много ошибок, которые они мне сделали. Первая ошибка – я сегодня живу без унитаза, с 28 числа у меня стоит заглушка. Я не пользуюсь ни водой, ни ванной, не стираю белье, потому что она (Оксана – прим. ред.) не платит полностью за квартиру, которую я приватизировала", – заливала слезами студию жительница Нижегородской области.

Комиссарова добавила, что на квартиру, в которой она сейчас проживает, ее младшая дочь тоже положила глаз. Якобы Елисеева ждет не дождется смерти родительницы. "Твое место на кладбище, на лавочке жди своего часа", – процитировала слова младшей наследницы Татьяна. Жительница Нижегородской области отметила, что Оксану поддерживает брат Игорь, на стороне матери выступают другие дети, Ольга и Андрей.

В сегодняшнем выпуске ток-шоу "Пусть говорят" появилась и сама Оксана Елисеева. Молодая женщина уверила присутствующих, что мать ее оговаривает. Ситуация обстоит с точностью до наоборот.

"Две квартиры – трех и двухкомнатная – выдавались нам как многодетной семье. Ордер был один на две квартиры. В 2004 году ордера разделились. 19-я квартира принадлежала маме, сестре Ольге и брату Андрею, в 20-й владельцы – мой папа, я и брат Игорь. И она не говорит, что пятый у нас погиб в 1997 году", – начала повествование молодая женщина.

По словам Елисеевой, после смерти отца трехкомнатная квартира под номером 20 стала принадлежать в равных долях ей и Игорю. На двухкомнатные апартаменты под номером 19, которые принадлежат ее матери, брату и сестре, она не претендует. К жилплощади, которую ее родительница взяла в кредит, она тоже никакого отношения не имеет.

Оксана выступила со встречным обвинением в адрес матери. Она заявила, что родительница через суд пытается выселить ее из дома. Более того, Татьяна обманным путем стала обладательницей еще одной – третьей жилплощади. Якобы многодетная мать обещала ухаживать за прикованной к постели подругой, свои услуги в качестве сиделки она оценила дорого – попросила переоформить на нее квартиру больной. Сразу после того, как документы о дарении были подписаны, Комиссарова забыла о своих обязательствах перед инвалидом.

Также младшая дочь героини сегодняшнего выпуска "Пусть говорят" объяснила, почему в квартире ее матери нет воды и не работает канализация. "С 2016 года я платила за обе квартиры до октября 2017 года, я узнала, что она подает в суд на меня, мы приостановили оплату. Долг скопился 43 тысячи за ту квартиру, в которой живет мама и брат", – рассказала Оксана Елисеева.

Автор: 31 июля 2019, 19:19

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