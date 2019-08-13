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"Заманили в студию": Александр Серов судится с Первым каналом

Александр Серов. Фото: www.globallookpress.com
Александр Серов подал в суд на Первый канал. Артист предъявил претензии к скандально известному ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят".
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Александр Серов подал в суд на Первый канал и "Директ" – производителя скандально известного ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят". Звезда потребовала миллион рублей: 800 тысяч – задолженность по договору и 200 тысяч – убытки. Адвокат Алексей Степанов пояснил, что причиной иска стало нарушение Первым каналом запрета на исполнение произведений артиста.

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Александр Николаевич Серов певец

Жизни певца были посвящены два выпуска "Пусть говорят". По итогам одного из них Серову, несмотря на подписанное соглашение, не выплатили гонорар. Что касается второго эфира, то Александр отказался оформлять договор в предложенной форме: ему не понравились "дикие кабальные неустойки и другие пункты".

И пока Степанов с другими юристами согласовывали условия, исполнительные продюсеры "Пусть говорят" "заманили певца в студию – чуть ли не запихали его туда, и он без подписания договора снялся в передаче", сообщает РБК. После съемок Серову отказали в заключении договора на его условиях.

"В итоге есть его исполнение, но нет передачи авторских прав на использование исполнения и имени. При этом обе передачи вышли в эфир", – уточнил Степанов. 

Адвокат отметил, что сумма исковых требований составляет 7,136 миллиона рублей. Однако в суде она заявлена частично – в надежде на мировое соглашение. Начало слушаний запланировано на 17 октября.

Автор: 13 августа 2019, 08:43

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