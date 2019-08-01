Малахов утер нос выскочке Собчак

Выяснилось, что наибольшее доверие у зрителей вызывает ведущий телеканала "Россия 1" Владимир Соловьев. За него проголосовали 23% опрошенных. Также в топ лидеров попали ведущие федеральных каналов.
Второе место занял Андрей Малахов ("Россия-1"), набравший 11% голосов. Третью позицию поделили Ольга Скабеева ("Россия 1"), Андрей Норкин (НТВ) и Владимир Познер (Первый канал). Все они набрали по 6% зрительских голосов, передает РБК.
Помимо этих журналистов в рейтинг также попали Дмитрий Киселев, Ирада Зейналова, Артем Шейнин, Александр Гордон и Евгений Попов. По мнению экспертов, такая популярность ведущих объясняется модой на эмоциональность и "псевдонародность". Примечательно, что телеведущей и журналистки Ксении Собчак в рейтинге вовсе не оказалось.
В опросе, проведенном весной 2019 года, приняли участие 1,6 тысячи человек. Всех респондентов попросили назвать пять сотрудников российских СМИ, деятельность которых их привлекает. Отмечается, что в прошлом году в подобном списке лидировали Владимир Соловьев, Андрей Малахов и Владимир Познер.
Напомним, Андрея Малахова наказали на Украине за то, что тот участвовал в проведении нашумевшего телемоста с каналом NewsOne. Шоумена внесли в базу данных волонтерского сайта "Миротворец".
Как писали "Дни.ру", ранее Андрей Малахов записал видеообращение, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому. На опубликованном в Instagram видео журналист выразил недовольство происходящим. Ведущий не представлял, что идея подобного общения с соседями обернется угрозами в адрес его украинских коллег и их семей.
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