Малахов попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" после телемоста с каналом NewsOne
Решение было после того, как Малахов выступил в роли ведущего на скандальном телемосте "Надо поговорить", который транслировался на телеканале "Россия 1". По словам директора центра "Миротворец" Романа Зайцева на своей странице в Facebook рассказал, шоумен получил за участие в эфире солидный гонорар.
Зайцев обнародовал обращение к Малахову в соцсети. "Ну привет, Малахов. Ты долго держался. Между капельками шмыгал целых 5,5 лет. Именно поэтому тебя отобрали кремлевские пропагандисты и планировщики этой войны на роль ведущего. Знаем, что предложение с их стороны было такое, что ты не смог отказаться", – написал он.
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