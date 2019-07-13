Малахов попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" после телемоста с каналом NewsOne

Российского телеведущего Андрея Малахова наказали на Украине за то, что тот участвовал в проведении нашумевшего телемоста с каналом NewsOne. Шоумена внесли в базу данных волонтерского сайта "Миротворец".



Решение было после того, как Малахов выступил в роли ведущего на скандальном телемосте "Надо поговорить", который транслировался на телеканале "Россия 1". По словам директора центра "Миротворец" Романа Зайцева на своей странице в Facebook рассказал, шоумен получил за участие в эфире солидный гонорар.

Зайцев обнародовал обращение к Малахову в соцсети. "Ну привет, Малахов. Ты долго держался. Между капельками шмыгал целых 5,5 лет. Именно поэтому тебя отобрали кремлевские пропагандисты и планировщики этой войны на роль ведущего. Знаем, что предложение с их стороны было такое, что ты не смог отказаться", – написал он.



