"Он дебил?": Малахова "распяли" за обращение к Зеленскому

Журналистка Елена Рыковцева резко высказалась в адрес известного телеведущего. По ее мнению, Андрей Малахов подставил украинских коллег.

Елена Рыковцева раскритиковала ведущего за его видеообращение к президенту Незалежной. Тот попросил Владимира Зеленского защитить журналистов, которые согласились "строить телемост между Украиной и Россией совместно с ВГТРК".

"Андрей Малахов на самом деле совсем не производит впечатление дебила. По-хорошему он должен понимать, что сам, своими руками, еще на этапе замысла этого шоу подставил украинских коллег под дикое возмущение общественности и да, возможно, что и под угрозы", - цитирует Рыковцеву "Обозреватель". Журналистка подчеркнула: телемост с ВГТРК невозможен потому, что ее каналы запрещены в эфирном пространстве Украины.

"И он думал, их там после этого будут гладить по головке? Он дебил? Он не дебил. Он отлично понимал, чем закончится эта провокация для тех украинских журналистов, которым он так сочувствует", – "распяла" она Андрея Малахова. "При этом он заявляет: "Я далек от политики!" – возмутилась Рыковцева.

Напомним, что Андрей Малахов записал ролик, в котором попросил Владимира Зеленского повлиять на ситуацию с отменой долгожданного телемоста между журналистами канала "Россия 1" в Москве и компании NewsOne в Киеве. Он должен был состояться 12 июля.