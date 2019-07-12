Любителя грязного белья Малахова отправили на перевоспитание

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Для Андрея Малахова, как и для других ведущих, программы такого уровня, как телемост Россия-Украина, задают определенную планку. И опускаться ниже после этого уже нельзя.
"Телемост Россия – Украина, надеюсь, станет для Андрея Малахова той поворотной точкой, за которой он уже не сможет в своей передаче "Прямой эфир" воплощать весь тот трэш, которым в прошлом она была полна. В этом плане я вспоминаю Познера, которого эфир Россия – США в 80-х годах серьезно поднял в глазах людей двух стран. Планку опускать Владимир Владимирович уже просто не имел права", – сказал "Дням.Ру" эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Эксперт признает, что Андрей Малахов – это явление на российском телевидении. "Единственное, о чем я всегда жалею – так это то, что он до сих пор не нашел себя. Именно на телемост все надежды. Надеюсь, что этот формат позволит ему раскрыть себя в полной мере в будущем – ведь его миссия на ТВ это объединять, а не разобщать", – заключил Манукян.
Надо отметить, что в последнее время один из самых скандальных телеведущих на российском телевидении в значительной степени умерил свой пыл – и уже не столь активно копается в темных делах российского шоу-бизнеса. Некоторые СМИ связали это с петицией, подготовленной Вадимом Манукяном, которая содержала требование закрыть передачу "Прямой эфир", разлагающую российское общество. Наблюдатели считают, что после публикации петиции Андрей Малахов и присмирел.
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