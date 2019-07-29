Забили насмерть: Борисов обнародовал детали жуткой смерти двухлетней девочки

9 июня в Тольятти произошло убийство, которое взбудоражило весь город: отчим забил насмерть двухлетнюю падчерицу. В студии программы "Пусть говорят" Первого канала попытались выяснить, что в действительности произошло в тот роковой вечер.

По словам Зинаиды Дубровиной, в день смерти дочери Ксении она работала допоздна. Приехав домой, она как обычно подошла к кроватке наследницы.

"Подхожу ее поцеловать, а она не оборачивается, нет движений. Я включила свет и увидела синяки на лице, она не дышала. Я вызвала скорую и не знала, что делать. Муж стоял на балконе, он даже не подошел, когда я пришла", - рассказала девушка в студии ток-шоу "Пусть говорят".

Дубровина добавила, что в тот вечер ее супруг – Антон Проскурин – был в состоянии алкогольного опьянения. Когда прибыла полиция, он признался в убийстве. Девочка, по данным правоохранительных органов, умерла от удара тупым предметом по голове.

Зинаида говорит, что ничего не предвещало беды. Супруг любил маленькую Ксению и их совместного сына Артема, которому едва исполнился месяц.

Друзья и близкие семьи считают, что не все так однозначно, ведь прошлое Зинаиды далеко не безоблачно. Мол, она сама могла убить ребенка и подставить мужа.

У героини сегодняшнего выпуска "Пусть говорят" трое детей – сын Константин и дочь Ксения родились в первом браке, младший мальчик, Артем, появился уже в отношениях с Антоном Проскуриным. Старший ребенок Зинаиды после развода остался жить у отца.

Бывшая свекровь Дубровиной, Татьяна Николаевна, считает экс-невестку виновной в случившемся. "Они расстались с моим сыном, потому что она со всеми подряд спала. Она била детей, она зверюга последняя", – рассказала женщина в студии "Пусть говорят".

Татьяна Николаевна подчеркнула, что Зинаида злоупотребляла алкоголем и, возможно, нагуляла Ксению на стороне. Свекровь пыталась лишить невестку родительских прав на девочку, но не успела.

После ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов вывел на экраны студии жуткие фото. Снимки нашли волонтеры в квартире Зинаиды. На представленных кадрах запечатлена еще живая Ксюша, ее лицо окровавлено, на теле синяки и ссадины.

Шоумен потребовал от Дубровиной объяснений. Внятного ответа Борисов так и не получил. Дмитрий обещал передать фотографии правоохранительным органам.