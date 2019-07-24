Съел рак: в Москве похоронили звезду "Пусть говорят"

Отпевание прошло в храме Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость". Проститься с журналистом пришли порядка 20 человек – родственники, коллеги и друзья 29-летнего Дениса Коновалова.
Шеф-редактор шоу "Пусть говорят" долгое время боролся с раком крови. У работника Первого канала остались жена и маленький сын, сообщает StarHit.
Коллеги отзываются о шеф-редакторе "Пусть говорят" как о добром и ответственном человеке. По словам сотрудницы шоу Оксаны Шмелевой, Денису Коновалову больше всего удавались темы передач, которые журналисты называют "программа-помощь".
Он стремился творить добро. "В этих выпусках встречают друг друга люди, что когда-то давно потерялись: мама с дочерью, отец с сыном, сестра с братом..." – пояснила шеф-редактор "Пусть говорят".
Семья Коновалова принимает соболезнования. Вдова журналиста Алина тоже сотрудничает с Первым каналом. Она отметила, что работа на телевидении стала для Дениса сбывшейся мечтой.
По словам ведущего "Пусть говорят" Дмитрия Борисова, Денис Коновалов умел найти общий язык с совершенно разными людьми. Он всегда становился своим для героев программы.
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