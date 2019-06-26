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Общество

Раскрыт грязный поклеп украинцев на Крымский мост

Фото: most.life/multimedia/
Крымский мост российские компании возводили добровольно, никаких угроз со стороны властей в их адрес не поступало. Украинские СМИ признали недостоверность собственных материалов на эту тему, опубликовав интервью строителей Керченской переправы.
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Украинцы признали – правда, косвенно – свою ложь по поводу Крымского моста. СМИ Незалежной опубликовали отрывок интервью с владельцем компании-генподрядчика строительства переправы Аркадием Ротенбергом. Предприниматель опроверг сообщения о том, что президент России Владимир Путин вынудил его возвести мост.

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"Президент нам не говорил: "А ну, идите сюда! Ты построишь. А не построишь – мы тебе руки отрубим!" Нет, наоборот, он предостерегал, просил учесть опасения. Я и сам понимал", – приводит украинский "Обозреватель" заявление Ротенберга телеканалу RT.

Российские компании, принявшие участие в строительстве Крымского моста, руководствовались желанием сделать что-то для страны. По словам бизнесмена, многие предприниматели признавались в разговоре с ним, что хотят вложить средства в грандиозное сооружение. "У нас дети здесь живут, и мы не собираемся никуда уезжать. А почему бы и не построить?" – отметил Ротенберг.

Напомним, что официальный Киев, а вслед за ним и украинские СМИ утверждали, будто президент России Владимир Путин заставлял предпринимателей вкладываться в строительство Крымского моста, угрожая в противном случае "отрубить руки". Впрочем, и сейчас издания Незалежной не отказали себе в удовольствии оставить эту ложь хотя бы в провокационных заголовках.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 15 мая 2018 года. А 14 июня 2019-го была произведена стыковка рельсов железнодорожных путей на арке переправы. Первый пассажирский состав планируется пустить по Крымскому мосту 8 декабря.

Автор: Андрей Евлампиев26 июня 2019, 08:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Пилигрим
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Царь Николай II строит крымский мост

Английский империализм
Первый замысел постройки моста в Крым появился еще на рубеже XIX и XX веков. Великобритании в 1870 году удалось установить прямую телеграфную связь Лондон — Калькутта, соединившую Европу с Азией. Проект был за два года реализован немецкой компанией «Сименс». Строительство этого трансконтинентального телеграфа стало скорее революцией в области менеджмента. Кабельная линия пролегла по линии Лондон — Берлин — Киев — Одесса — Керчь — Батуми — Тифлис — Тегеран — Карачи — Калькутта, и ее строительство на территории разных стран вели три филиала фирмы. Телеграфный кабель в Крыму проходил через Перекоп, заходил в Симферополь, затем направлялся в сторону Керчи и уходил на Кавказ по дну Керченского пролива. В Симферополе было построено несколько зданий, в которых размещались сотрудники телеграфа.

Затем у англичан возникла идея беспрецедентно длинного железнодорожного пути из Лондона в Дели. Проект включал в себя возведение двух масштабных мостов — через Ла-Манш и Керченский пролив. Однако этим планам не суждено было сбыться: не хватило денег. Проект прошел лишь предварительную стадию и оставил документальные свидетельства своего существования в виде чертежей и докладных записок.

Царская альтернатива
Николай II оценил по достоинству разработки англичан. Когда те отказались от своей идеи, царь повелел продолжить движение в этом направлении. Первые изыскательские работы были проведены в 1903–1906 годах. Мост должен был стать частью железной дороги, которая позволит круглый год вывозить товары с Таманского полуострова. Инженеры разработали два варианта возможного направления — северное и южное. Северный вариант — через Керчь, крепость Еникале, косу Чушка и далее по северной части Таманского полуострова. Южное направление — от станции Багерово, через самую узкую часть пролива, по косе Тузла на южную часть Таманского полуострова. Северный вариант предполагал использование части уже существующей ж\д инфраструктуры, но мост должен был быть длиннее и проходить по экономически неразвитой части Тамани. Поэтому царь выбрал южный вариант (хотя этот вариант и подвергался конструктивной критике со стороны потенциальных выгодоприобретателей, в число которых входили Керчь, Бердянск, Мариуполь, Темрюк, Прикубанский край и Майкопский нефтеносный район), и в 1910 году этот проект вступил в фазу активной разработки.

В подготовленной инженерами технической записке обосновывалась необходимость строительства 11-пролетного моста на каменных опорах. Для пропуска морских судов был разработан разводной пролетный механизм на электродвигателях, получающих электроэнергию от специальной электростанции на крымском берегу. Мост должен был быть оснащен подсветкой, сигнализацией и небольшими ледорезами со стороны Азовского моря. Проекту было не суждено состоятся в связи со вступлением России в Первую мировую войну и дальнейшими политическими катаклизмами.

Железная дорога Херсон — Поти
В период интенсивной индустриализации 30-<цензура> годов у Сталина возникла идея совместить реконструкцию железнодорожных путей Крыма, Кубани и Кавказа со строительством моста через Керченский пролив. Предполагалось протянуть ветку от Херсона по территории Крыма на Керчь, затем через мост на Новороссийск и далее, вдоль всего Черноморского побережья, в грузинский Поти. Так как советская индустрия тех лет не могла обеспечить строительство моста необходимыми металлоконструкциями, решено было заказать их в Германии, с которой у СССР в тот момент были хорошие экономические связи. Это случилось незадолго до начала Второй мировой войны, а в 1942 году немецкие войска захватили Крым.

Идея фикс Гитлера
Необходимость стабильного снабжения воинских частей подтолкнула Германию к началу строительства постоянной переправы через Керченский пролив. Немцы решили использовать подготовленные для отправки в СССР металлоконструкции по прямому назначению и переправили их в Крым. В 1942 году началось сооружение канатной дороги, в пользу именно канатного сообщения играли природные условия — частые шторма разбивали суда о скалистые берега. Канатная дорога вступила в строй 14 июня 1943 года, ее дневная пропускная способность составляла тысячу тонн грузов.

Однако Гитлеру этого было мало. Вот что пишет в своих воспоминаниях германский военный рейхминистр промышленности Альберт Шпеер.

«Весной 1943 года Гитлер потребовал начать строительство пятикилометрового шоссе и железнодорожного моста через Керченский пролив, хотя мы давно уже строили там канатную дорогу с ежедневной пропускной способностью в тысячу тонн, которую ввели в строй 14 июня. Поставок по ней вполне хватало для оборонных нужд 17-й армии, но Гитлер не отказался от плана вторжения в Иран через Кавказ. Он открыто обосновывал свой приказ о строительстве моста для переброски войск и вооружения на Кубанский плацдарм именно вторжением в Иран. Однако у гитлеровских генералов давно не было подобных мыслей. Посещая Кубанский плацдарм, все они как один сомневались, можно ли вообще удержать его из-за явно превосходящих сил противника. Когда я доложил об их опасениях Гитлеру, он презрительно сказал: "Пустые отговорки! Еникке, как и Генеральный штаб, не верит в новое наступление".

Вскоре, летом 1943 года, генерал Еникке, командующий 17-й армией, был вынужден запросить через Цайтцлера приказ на оставление Кубанского плацдарма. Он хотел занять более выгодные позиции в Крыму и подготовиться к ожидаемому зимой советскому наступлению. Но Гитлер еще с большим упрямством, чем прежде, настаивал на строительстве моста, дабы приблизить осуществление своих планов, хотя даже тогда было очевидно, что мост никогда не удастся построить».

Весной 1943 года из Германии начала поступать техника и материалы для возведения моста.

Немцы приступили к строительству железнодорожных путей от станции Крымская до косы Чушка. Оттуда по направлению к крымскому поселку Жуковка начали возводить подходы к мосту через пролив протяженностью свыше 3,5 км. Советская разведка тщательно отслеживала перемещение техники на оккупированных территориях, и вскоре в Генштаб начали поступать донесения о работающей канатной дороге и начале строительства опор для капитального моста. С этого момента ситуация в Керченском проливе оказалась под пристальным вниманием командования Советской армии. 27 сентября освободили Темрюк. Советские части вышли к Старой Кубани и соединились с морским десантом, высаженным в Благовещенской. Немцы умело маневрировали между лиманами и занимали высоты, благодаря которым им удавалось малыми силами сдерживать Красную армию. На взятие укрепленных высот уходило время, за которое немцы успели эвакуироваться на судах и самолетах. Советские войска к концу дня 9 октября смогли выйти к Керченской переправе. Советское командование ставило войскам задачу не дать противнику бежать в Крым, но эта директива не была полностью выполнена. При отступлении немцы взорвали канатную дорогу и опоры моста.
<цензура>
Пилигрим
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Пишут СМИ, тайна горы Дятлова раскрыта.
Но ведь прекрасно знают что не раскрыта.
Вот брехуны, ни слово про НЛО и лазерные лучи.
Пилигрим
Ответить
После того как прах журналиста Доренко развеяли в Керчи на горе Митридат.
Жду в этом регионе катаклизм. Никогда еще труп человека не сыпали на эту гору.
1

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