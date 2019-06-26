Раскрыт грязный поклеп украинцев на Крымский мост
Украинцы признали – правда, косвенно – свою ложь по поводу Крымского моста. СМИ Незалежной опубликовали отрывок интервью с владельцем компании-генподрядчика строительства переправы Аркадием Ротенбергом. Предприниматель опроверг сообщения о том, что президент России Владимир Путин вынудил его возвести мост.
"Президент нам не говорил: "А ну, идите сюда! Ты построишь. А не построишь – мы тебе руки отрубим!" Нет, наоборот, он предостерегал, просил учесть опасения. Я и сам понимал", – приводит украинский "Обозреватель" заявление Ротенберга телеканалу RT.
Российские компании, принявшие участие в строительстве Крымского моста, руководствовались желанием сделать что-то для страны. По словам бизнесмена, многие предприниматели признавались в разговоре с ним, что хотят вложить средства в грандиозное сооружение. "У нас дети здесь живут, и мы не собираемся никуда уезжать. А почему бы и не построить?" – отметил Ротенберг.
Напомним, что официальный Киев, а вслед за ним и украинские СМИ утверждали, будто президент России Владимир Путин заставлял предпринимателей вкладываться в строительство Крымского моста, угрожая в противном случае "отрубить руки". Впрочем, и сейчас издания Незалежной не отказали себе в удовольствии оставить эту ложь хотя бы в провокационных заголовках.
Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 15 мая 2018 года. А 14 июня 2019-го была произведена стыковка рельсов железнодорожных путей на арке переправы. Первый пассажирский состав планируется пустить по Крымскому мосту 8 декабря.
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