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Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту

Стало известно, когда по Крымскому мосту поедут поезда. Фото: most.life
Долгожданное событие все ближе: строители завершают сооружение железнодорожной части переправы через Керченский пролив. Но россиян призывают не расслабляться. Радость от полноценного запуска Крымского моста может быть омрачена действиями Украины и Запада. 
прочитано 2026 раз

Первый пассажирский состав по переправе придет на полуостров из Москвы, сообщил генеральный директор "Крымской железной дороги" Алексей Гладилин. Ожидается, что железнодорожное движение по Крымскому мосту будет запущено 9-10 декабря.

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 Крымский мост

Крымский мост

По словам Гладилина, первый состав будет ходить по маршруту Москва – Симферополь. Работы по строительству железнодорожных подходов к Крымскому мосту со стороны Керчи идут по графику, сообщил чиновник.

Помимо Москвы, попасть в Крым на поезде можно будет из Кисловодска, Санкт-Петербурга, Мурманска и Екатеринбурга. Железнодорожники запланировали маршруты из Москвы и северной столицы в Симферополь, Севастополь, Феодосию и Евпаторию и обратно. Симферополь станет конечной точкой маршрута и для поездов из Мурманска и Екатеринбурга.

Первые поезда по Крымскому мосту проедут в конце года. Фото: most.life 

Впрочем, россиян призывают не радоваться раньше времени. По мнению пользователей Сети, Украина и Запад могут устроить провокации на переправе. "Железная дорога по Крымскому мосту откроется 9-10 декабря. Тревожно. Зная, какие отморозки сидят в Киеве и Вашингтоне, можно ожидать любых опасных провокаций и диверсий", – пишет пользователь Twitter Константин Симонов.

При этом в экспертном сообществе мнения по поводу железной дороги через Керченский пролив разделились. Российский ученый-гидролог Юрий Медовар уверяет, что запускать поезда по Крымскому мосту нельзя. Дескать, конструкции переправы не выдержат многотонного веса составов.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту откроется в первой половине декабря. Фото: most.life

Украинцам такие заявления как бальзам на душу. Со строительством Крымского моста в Киеве по-прежнему не могут смириться. После открытия автомобильной части переправы в мае прошлого года горячие головы призывали нанести по ней артиллерийский или авиационный удар. 

Автор: Федор Лопырев21 июня 2019, 14:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Владимир долгоорукий
Ответить
путин--на фотомодель ты уже не тянешь......тебя в дом пристарелых на маразум
Владимир долгоорукий
Ответить
аха-хо=хо--шут....
1

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