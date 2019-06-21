Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту

Долгожданное событие все ближе: строители завершают сооружение железнодорожной части переправы через Керченский пролив. Но россиян призывают не расслабляться. Радость от полноценного запуска Крымского моста может быть омрачена действиями Украины и Запада.



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