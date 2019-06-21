Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Первый пассажирский состав по переправе придет на полуостров
из Москвы, сообщил генеральный директор "Крымской железной дороги"
Алексей Гладилин. Ожидается, что железнодорожное движение по Крымскому мосту
будет запущено 9-10 декабря.
По словам Гладилина, первый состав будет ходить по маршруту Москва – Симферополь. Работы по строительству железнодорожных подходов к Крымскому мосту со стороны Керчи идут по графику, сообщил чиновник.
Помимо Москвы, попасть в Крым на поезде можно будет из Кисловодска, Санкт-Петербурга, Мурманска и Екатеринбурга. Железнодорожники запланировали маршруты из Москвы и северной столицы в Симферополь, Севастополь, Феодосию и Евпаторию и обратно. Симферополь станет конечной точкой маршрута и для поездов из Мурманска и Екатеринбурга.
Впрочем, россиян призывают не радоваться раньше времени. По мнению пользователей Сети, Украина и Запад могут устроить провокации на переправе. "Железная дорога по Крымскому мосту откроется 9-10 декабря. Тревожно. Зная, какие отморозки сидят в Киеве и Вашингтоне, можно ожидать любых опасных провокаций и диверсий", – пишет пользователь Twitter Константин Симонов.
Железная дорога по Крымскому мосту откроется 9-10 декабря. Тревожно. Зная, какие отморозки сидят в Киеве и Вашингтоне, можно ожидать любых опасных провокаций и диверсий. pic.twitter.com/MJwq2EzMre— Константин Симонов (@ich_Mitra) 21 июня 2019 г.
При этом в экспертном сообществе мнения по поводу железной дороги через Керченский пролив разделились. Российский ученый-гидролог Юрий Медовар уверяет, что запускать поезда по Крымскому мосту нельзя. Дескать, конструкции переправы не выдержат многотонного веса составов.
Украинцам такие заявления как бальзам на душу. Со строительством Крымского моста в Киеве по-прежнему не могут смириться. После открытия автомобильной части переправы в мае прошлого года горячие головы призывали нанести по ней артиллерийский или авиационный удар.
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