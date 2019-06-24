Возле Крымского моста произошло ЧП

Российское судно, перевозившее уголь, село на мель в Керченском проливе. Члены экипажа не пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Согласно предварительной информации, причиной стало отклонение от оси фарватера на 90 метров. Ведутся работы по снятию теплохода с мели. Угрозы разлива нефти нет, передает телеканал "360".