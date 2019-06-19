"Надо разбирать": срочное заявление о ситуации на Крымском мосту
Огромное сооружение стало фактически дамбой и перекрыло
течение, нарушив водный обмен между Азовским и Черным морями. "В
Керченском проливе будет болото", – цитирует издание
"Обозреватель" российского ученого Юрия Медовара.
По его словам, продолжается просадка уровня пролива и уменьшается глубина по фарватеру, где проходят суда. Ученый заявил, что к нему обращаются жители Керчи, которая находится в непосредственной близости от Крымского моста. "Спрашивают, как быть – они видят, как идет цветение воды, как просаживается уровень", – заявил эксперт.
Решить вопрос с переправой эксцентричный ученый призывает радикально. "Надо разбирать к чертовой матери", – сказал он. Медовар уверен, что строительство Крымского моста было "колоссальной ошибкой" и что он якобы "никому там не нужен".
Впрочем, к заявлениям Медовара стоит относиться с большой долей скепсиса. С самого начала строительства он уверял, что возводить переправу нельзя, и предсказывал разрушение переправы. Украинцам подобные пассажи – как бальзам на душу, поэтому "журналистская тропа" к ученому не зарастает.
Кто-то воспринимает слова Медовара на веру, но большинство россиян посмеиваются над громкими прогнозами ученого. В последнее время он предостерегает от запуска железной дороги по Крымскому мосту. Ученый утверждает, что конструкции переправы могут не выдержать многотысячной массы поездов.
Другая популярная у украинцев байка – разрушение моста грязевым вулканом. Природную стихию, уверяет Медовар, обнаружили геологи из Южного федерального университета. Если вулкан придет в движение, запросто снесет опору моста, заявлял эксперт.
Ну а пока украинцы и им сочувствующие продолжают смаковать одну другой нелепее байку, строители завершают возведение железной дороги по Крымскому мосту. Поезда соединят Симферополь, Севастополь и Евпаторию с Москвой и Санкт-Петербургом. Первые составы проедут по переправе в декабре, купить билеты можно будет с сентября.
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