Украинцы поплатились за стрельбу у Крымского моста
В Ярославской области судостроители завода "Вымпел"
спустили на воду первый катер новейшего проекта "Грачонок". По словам
советника директора Росгвардии, генерал-майора Валерий Грибанкина, судно
предназначено для борьбы с подводными диверсантами у Крымского моста, сообщает
Lenta.ru.
Длина катера – 31 метр, он может выполнять любые задачи даже при шторме до пяти баллов. Предназначенные для защиты Крымского моста суда оснащаются специальными гидро– и воздушными локаторами. Они позволяют уничтожать цели на дальности до двух километров и высотой до полутора.
По словам директора Росгвардии Виктора Золотова, катера типа "Грачонок" будут защищать переправу и энергомост через Керченский пролив. Скоро на воду спустят еще три таких судна, а на боевое дежурство у Крымского моста они встанут в декабре текущего года, когда по переправе начнут ходить поезда.
Укреплением обороны Крымского моста Россия ответила на агрессивные действия Украины в регионе. В ноябре моряки Незалежной устроили провокацию у Керченского пролива и были задержаны российскими пограничниками.
А весной украинцы провели учения со стрельбой в Азовском море, в непосредственной близости от Крымского моста. Как сообщала Госпогранслужба Незалежной, военнослужащие отработали разведку местности и сценарий, согласно которому судно-нарушитель приблизилось к берегу для совершения диверсии.
Автомобильная часть Крымского моста открылась в мае прошлого года. В сентябре 2019-го начнутся продажи билетов на поезда через Керченский пролив. Они свяжут города полуострова с Москвой и Санкт-Петербургом.
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