Малахов воссоздал момент кровавого убийства жены известного хоккеиста
Ток-шоу вышло в эфир накануне, тогда же оно было опубликовано на YouTube. На 29-й минуте программы "Прямой эфир" продемонстрировали ролик, в котором с помощью 3D-анимации проиллюстрировали одну из версий гибели жены российского хоккеиста Максима Соколова.
Трагедия произошла 13 июня, в доме звезды спорта в поселке Новая Романовка Ленинградской области. По версии следствия преступление мог совершить 15-летний сына убитой Арсений.
Подростка допросила полиция, мальчик путался в показаниях. Изначально он рассказал, что его 18-летний брат Максим пришел к нему с ножом и сказал, будто собирается зарезать его, а после заявил, что тот планировал ритуальную расправу. Правоохранительные органы продолжают расследование убийства жены хоккеиста Максима Соколова.
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