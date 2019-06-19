Накачали обезболивающими: Малахов заставил беспомощного Алибасова говорить на камеру
В Сети появился анонс очередного выпуска программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Андрей Малахов и Бари Алибасов, которого только что выписали из НИИ имени Склифосовского, пообщались на камеру.
В разговоре с телевизионщиком основатель группы "На-На" вел себя странно: казалось, нес околесицу и плохо ориентировался в происходящем. Создалось впечатление, что Малахов заставляет беспомощного собеседника собраться с мыслями и выдавить из себя хоть одно связное предложение.
Вот, например, как Алибасов рассказал о пережитом во время медикаментозного сна: "В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит..."
Комментировать поведение продюсера пришлось его пиар-менеджеру Вадиму Горжанкину. Он пояснил, что во время интервью с Андреем Малаховым Бари Алибасов был накачан сильнодействующими седативными препаратами.
"Следовательно, окончательно еще не пришел в себя. В некоторые моменты он мог не отдавать отчет своим словам", – цитирует представителя Бари Алибасова телеканал "Звезда".
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